2021-03-04YEKT11:00:00 | Губерния Челябинская область стала шестой среди регионов по объему выделенного на поддержку НКО софинансирования от Фонда президентских грантов Источник: Фото из открытых источников









Координационный комитет под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко 3 марта распределил гранты Президента РФ, выделяемые на софинансирование оказания поддержки некоммерческим неправительственным организациям на региональном уровне. Всего 84 регионам (кроме Москвы) было выделено 2,9 млрд рублей. Челябинская область по объему полученной поддержки - 47 430 377 рублей – стала шестой среди субъектов Федерации и второй в УрФО.Решение об учреждении нового вида президентских грантов Владимир Путин принял по итогам встречи с представителями общественности 22 января 2020 года.Софинансирование выделяется уполномоченным органам в субъектах РФ на условиях оказания ими поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, организуемых в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Фонда президентских грантов. Также, помимо предоставления грантов, Фонд будет оказывать регионам информационное, консультационное, методическое и организационное содействие.Напомним, в 2020 году созданный по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» провел три конкурса, на которые в общей сложности было подано более 800 заявок, из них более 180 было поддержано грантами главы региона. При этом Южный Урал стал вторым регионом в России, полностью перешедшим на предоставление региональных мер поддержки, исходя из принципов и подходов Фонда президентских грантов, и первым субъектом, который полностью цифровизировал процессы предоставления грантов физическим лицам. На сегодняшний день подготовка заявки, экспертиза проектов, заключение договоров и дальнейшее предоставление отчетности производится полностью через портал грантыгубернатора74.рф.По итогам прошедшего года Южный Урал был признан лучшим регионом по уровню сотрудничества органов власти и некоммерческих организаций и вошел в пятерку лидеров по количеству полученных НКО грантов Президента Российской Федерации.Немаловажно, что в этом году впервые в региональном бюджете предусмотрено 15 ммлн рублей на софинансирование на конкурсной основе муниципальных конкурсов по поддержке НКО.«Уверена, результаты прошедшего конкурса демонстрируют правильность выбранного вашим субъектом вектора на развитие инфраструктуры поддержки третьего сектора экономики, выраженного в учреждении по инициативе губернатора регионального аналога Фонда президентских грантов – Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала», – отметила руководитель межрегионального ресурсного центра поддержки СО НКО Уральского федерального округа Вера Барова.Добавим, что до 15 марта на портале президентскиегранты.рф продолжается прием заявок на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2021 году. Для НКО работает «горячая линия» Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала: 8(351) 220-74-20.







Источник: Фото из открытых источниковКоординационный комитет под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко 3 марта распределил гранты Президента РФ, выделяемые на софинансирование оказания поддержки некоммерческим неправительственным организациям на региональном уровне. Всего 84 регионам (кроме Москвы) было выделено 2,9 млрд рублей. Челябинская область по объему полученной поддержки - 47 430 377 рублей – стала шестой среди субъектов Федерации и второй в УрФО.Решение об учреждении нового вида президентских грантовпринял по итогам встречи с представителями общественности 22 января 2020 года.Софинансирование выделяется уполномоченным органам в субъектах РФ на условиях оказания ими поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, организуемых в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Фонда президентских грантов. Также, помимо предоставления грантов, Фонд будет оказывать регионам информационное, консультационное, методическое и организационное содействие.Напомним, в 2020 году созданный по инициативе губернатора Челябинской областиФонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» провел три конкурса, на которые в общей сложности было подано более 800 заявок, из них более 180 было поддержано грантами главы региона. При этом Южный Урал стал вторым регионом в России, полностью перешедшим на предоставление региональных мер поддержки, исходя из принципов и подходов Фонда президентских грантов, и первым субъектом, который полностью цифровизировал процессы предоставления грантов физическим лицам. На сегодняшний день подготовка заявки, экспертиза проектов, заключение договоров и дальнейшее предоставление отчетности производится полностью через портал грантыгубернатора74.рф.По итогам прошедшего года Южный Урал был признан лучшим регионом по уровню сотрудничества органов власти и некоммерческих организаций и вошел в пятерку лидеров по количеству полученных НКО грантов Президента Российской Федерации.Немаловажно, что в этом году впервые в региональном бюджете предусмотрено 15 ммлн рублей на софинансирование на конкурсной основе муниципальных конкурсов по поддержке НКО.«Уверена, результаты прошедшего конкурса демонстрируют правильность выбранного вашим субъектом вектора на развитие инфраструктуры поддержки третьего сектора экономики, выраженного в учреждении по инициативе губернатора регионального аналога Фонда президентских грантов – Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала», – отметила руководитель межрегионального ресурсного центра поддержки СО НКО Уральского федерального округа.Добавим, что до 15 марта на портале президентскиегранты.рф продолжается прием заявок на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2021 году. Для НКО работает «горячая линия» Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала: 8(351) 220-74-20. Источник: президентскиегранты.рф AzAzA 2021-03-04YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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