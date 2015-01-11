Предприниматели Челябинской области могут получить актуальные знания об интернет-предпринимательстве бесплатно

С 10 по 16 марта в Челябинской области будет проходить бесплатное бизнес-мероприятие «KENOBI ONLINE MARKETING FORUM CHELYABINSK». Для предпринимателей региона это возможность получить системные знания от экспертов, освоить азы маркетинга, разобрать успешные кейсы. Главным спикером мероприятия станет Кирилл Липай, эксперт предпринимательских программ, владелец маркетингового агентства «DA Kenobi». Ключевые темы форума: тренды этой сферы в 2021 году, разработка стратегии, уникальное торговое предложение, привлечение трафика, создание контента.«В настоящее время интернет-маркетинг позволяет решить комплекс задач бизнеса: увеличить количество продаж, повысить узнаваемость бренда, лояльность клиентов, выйти на новые рынки. Поэтому этот форум будет полезен как начинающим, так и действующим предпринимателям Челябинской области. Ждем ваши заявки», –прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.Кроме этого, своими успешными кейсами поделятся:
Владимир Жабинский — основатель маркетингового агентства «Cosa Nostra». Кейс «Стратегия роста в 2021, компания Ozonbox»;
Дмитрий Шестаков — CEO digital-agency «Saitcraft». Кейс «Разработка стратегии продвижения B2B компании в промышленной сфере. Как стать лидером?»;
Андрей Брохман — креативный директор «Secret Branding Agency» с кейсом «Полезный разговор о брендинге»;
Андрей Силантьев — основатель «Silantev.group». Кейс «Убийцы конверсии или почему продажи сайта падают».
А также Илья Музыка, Богдан Евтушенко, Анастасия Кузнецова, Татьяна Пермякова и Денис Бородако.Регистрация Дата мероприятия: 10-16 мартаФормат: онлайнУчастие: бесплатноеСсылка на регистрацию: https://forum.edukenobi.ru/Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».