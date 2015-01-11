2021-03-04YEKT14:00:00 | Губерния Эксперты на видеоконференции рассказали южноуральцам, как распознать нелегальных кредиторов Алексей Ларин.Председатель правления антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин в своем выступлении отметил, что вышеуказанная тема является актуальной и острой, поскольку затрагиваются интересы значительного количества граждан: «Согласно статистике прошлого года по УрФО, на территории Челябинска было выявлено больше всего компаний, которые имели признаки недобросовестных кредиторов».Начальник юридического отдела отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ России Татьяна Золотавина рассказала о работе ведомства по выявлению нелегальных участников финансового рынка.«Хочу пояснить, что мы уделяем большое внимание работе в этом направлении. Исходя из данных статистики, ЦБ РФ за 2020 год выявил более 1500 нелегальных участников финансового рынка на территории Российской Федерации, при этом из них 821 участник – нелегальные кредиторы. По Уральскому федеральному округу за 2020 год выявлено 53 компании, которые имеют признаки нелегальной деятельности, из них 25 – на территории Челябинской области», – поделилась данными Татьяна Золотавина.По ее словам, на сайте банка размещен перечь легальных участников финансового рынка, а также разработано и запущено мобильное приложение «ЦБ онлайн», с помощью которого можно убедиться в легальности той или иной организации.Нелегальные кредиторы очень опасны для рынка, так как они не подчиняются Центробанку и могут менять условия на ходу, назначать любую ставку, требовать возврата долга на следующий день. Это касается и способов взыскания долга. Именно поэтому эксперты призывают граждан проверять легальность финансовой компании перед оформлением кредита.Представитель ФССП в свою очередь пояснил, что если вы столкнулись с недобросовестным кредитором и с вас пытаются взыскать долг, то для эффективного рассмотрения жалобы на незаконные действия коллекторов необходимо собрать косвенные доказательства, которые в последующем будут проверены, а именно: аудиозаписи и видеозаписи, переписку в смс или мессенджерах, справку из национального бюро кредитных историй, детализацию звонков и письменные пояснения соседей, родственников или иных свидетелей.Подводя итоги круглого стола, участники решили объединить усилия заинтересованных сторон (ЦБ РФ, ФССП, УФАС) по повышению финансовой грамотности на площадке региональной Общественной палаты. Также выражено мнение о необходимости проработать в законодательстве понятие «недобросовестный кредитор» и отрегулировать вопрос о предоставлении займов кредиторами, которые не являются профессиональными участниками рынка.Запись круглого стола по ссылке: В Челябинске прошел круглый стол на тему «Нелегальные кредиторы: статистика, способы выявления и пути решения проблемы». Организатором мероприятия выступила комиссия Общественной палаты региона по развитию экономики и правовым инициативам, сообщает пресс-служба палаты.Участниками видеоконференции стали представители Центрального банка РФ, Федеральной службы судебных приставов, ФАС России и других ведомств. Специалисты обсудили существующие способы определения нелегальных кредиторов, их методы работы по взысканию просроченной задолженности, а также основные способы обмана и используемую рекламу.«Сегодня любой гражданин может оформить кредит с помощью онлайн-приложений. К сожалению, не редкость, когда для этого используют сомнительные источники, в связи с этим возрастает большая вероятность стать жертвой недобросовестных и нелегальных кредиторов. Считаю, мы должны проговорить правовые механизмы по увеличению меры ответственности за подобные правонарушения», - прокомментировал председатель комиссии ОП по развитию экономики и правовым инициативамПредседатель правления антикризисного центра «Советник»в своем выступлении отметил, что вышеуказанная тема является актуальной и острой, поскольку затрагиваются интересы значительного количества граждан: «Согласно статистике прошлого года по УрФО, на территории Челябинска было выявлено больше всего компаний, которые имели признаки недобросовестных кредиторов».Начальник юридического отдела отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ Россиирассказала о работе ведомства по выявлению нелегальных участников финансового рынка.«Хочу пояснить, что мы уделяем большое внимание работе в этом направлении. Исходя из данных статистики, ЦБ РФ за 2020 год выявил более 1500 нелегальных участников финансового рынка на территории Российской Федерации, при этом из них 821 участник – нелегальные кредиторы. По Уральскому федеральному округу за 2020 год выявлено 53 компании, которые имеют признаки нелегальной деятельности, из них 25 – на территории Челябинской области», – поделилась данными Татьяна Золотавина.По ее словам, на сайте банка размещен перечь легальных участников финансового рынка, а также разработано и запущено мобильное приложение «ЦБ онлайн», с помощью которого можно убедиться в легальности той или иной организации.Нелегальные кредиторы очень опасны для рынка, так как они не подчиняются Центробанку и могут менять условия на ходу, назначать любую ставку, требовать возврата долга на следующий день. Это касается и способов взыскания долга. Именно поэтому эксперты призывают граждан проверять легальность финансовой компании перед оформлением кредита.Представитель ФССП в свою очередь пояснил, что если вы столкнулись с недобросовестным кредитором и с вас пытаются взыскать долг, то для эффективного рассмотрения жалобы на незаконные действия коллекторов необходимо собрать косвенные доказательства, которые в последующем будут проверены, а именно: аудиозаписи и видеозаписи, переписку в смс или мессенджерах, справку из национального бюро кредитных историй, детализацию звонков и письменные пояснения соседей, родственников или иных свидетелей.Подводя итоги круглого стола, участники решили объединить усилия заинтересованных сторон (ЦБ РФ, ФССП, УФАС) по повышению финансовой грамотности на площадке региональной Общественной палаты. Также выражено мнение о необходимости проработать в законодательстве понятие «недобросовестный кредитор» и отрегулировать вопрос о предоставлении займов кредиторами, которые не являются профессиональными участниками рынка.Запись круглого стола по ссылке: https://youtu.be/1jVSYsE9JCI AzAzA 2021-03-04YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В Челябинске обсудили актуальные вопросы агрострахования

Банк России с начала года выявил на Южном Урале 19 нелегальных кредиторов

Банк России выявил 13 «черных» кредиторов в Челябинской области

Общественные контролеры получили возможность инспектировать предприятия

Итоги пожароопасного сезона обсудили в Совете Федерации {comments_news}