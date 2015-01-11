Эксперты на видеоконференции рассказали южноуральцам, как распознать нелегальных кредиторов

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» пройдет с 15 июня по 31 августа на базе ФГУП «ПО «Маяк». Участниками проекта станут более 600 юношей и девушек со всей страны. Заявки принимаются до 22 марта, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда. Студенты будут выполнять бетонные, арматурные электромонтажные и штукатурно-малярные работы, а также делать гидроизоляцию и демонтаж. Ребята займутся и благоустройством территорий ПО «Маяк».Помимо рабочих процессов молодежь ожидают различные мероприятия: творческие конкурсы, спортивные состязания, участие в волонтерской деятельности. По итогам трудовых и культурных достижений будут определены лучшие отряды.Прием заявок от стройотрядов продлится до 18:00 мск 22 марта. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в социальных сетях Российских студенческих отрядов не позднее 1 апреля.Отметим, что одним из обязательных условий участия в проекте является вакцинация от COVID-19.Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит в Озерске с 2015 года. Летом 2020 года из-за введенных ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции на стройке работали только студенты из Озерска. Подробнее
Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД майора милиции в отставке Сергея Петровича Серухина Подробнее
В Челябинске прошел круглый стол на тему «Нелегальные кредиторы: статистика, способы выявления и пути решения проблемы». Организатором мероприятия выступила комиссия Общественной палаты региона по развитию экономики и правовым инициативам, сообщает пресс-служба палаты.Участниками видеоконференции стали представители Центрального банка РФ, Федеральной службы судебных приставов, ФАС России и других ведомств. Специалисты обсудили существующие способы определения нелегальных кредиторов, их методы работы по взысканию просроченной задолженности, а также основные способы обмана и используемую рекламу.«Сегодня любой гражданин может оформить кредит с помощью онлайн-приложений. К сожалению, не редкость, когда для этого используют сомнительные источники, в связи с этим возрастает большая вероятность стать жертвой недобросовестных и нелегальных кредиторов. Считаю, мы должны проговорить правовые механизмы по увеличению меры ответственности за подобные правонарушения», - прокомментировал председатель комиссии ОП по развитию экономики и правовым инициативам Алексей Ларин.Председатель правления антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин в своем выступлении отметил, что вышеуказанная тема является актуальной и острой, поскольку затрагиваются интересы значительного количества граждан: «Согласно статистике прошлого года по УрФО, на территории Челябинска было выявлено больше всего компаний, которые имели признаки недобросовестных кредиторов».Начальник юридического отдела отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ России Татьяна Золотавина рассказала о работе ведомства по выявлению нелегальных участников финансового рынка.«Хочу пояснить, что мы уделяем большое внимание работе в этом направлении. Исходя из данных статистики, ЦБ РФ за 2020 год выявил более 1500 нелегальных участников финансового рынка на территории Российской Федерации, при этом из них 821 участник – нелегальные кредиторы. По Уральскому федеральному округу за 2020 год выявлено 53 компании, которые имеют признаки нелегальной деятельности, из них 25 – на территории Челябинской области», – поделилась данными Татьяна Золотавина.По ее словам, на сайте банка размещен перечь легальных участников финансового рынка, а также разработано и запущено мобильное приложение «ЦБ онлайн», с помощью которого можно убедиться в легальности той или иной организации.Нелегальные кредиторы очень опасны для рынка, так как они не подчиняются Центробанку и могут менять условия на ходу, назначать любую ставку, требовать возврата долга на следующий день. Это касается и способов взыскания долга. Именно поэтому эксперты призывают граждан проверять легальность финансовой компании перед оформлением кредита.Представитель ФССП в свою очередь пояснил, что если вы столкнулись с недобросовестным кредитором и с вас пытаются взыскать долг, то для эффективного рассмотрения жалобы на незаконные действия коллекторов необходимо собрать косвенные доказательства, которые в последующем будут проверены, а именно: аудиозаписи и видеозаписи, переписку в смс или мессенджерах, справку из национального бюро кредитных историй, детализацию звонков и письменные пояснения соседей, родственников или иных свидетелей.Подводя итоги круглого стола, участники решили объединить усилия заинтересованных сторон (ЦБ РФ, ФССП, УФАС) по повышению финансовой грамотности на площадке региональной Общественной палаты. Также выражено мнение о необходимости проработать в законодательстве понятие «недобросовестный кредитор» и отрегулировать вопрос о предоставлении займов кредиторами, которые не являются профессиональными участниками рынка.Запись круглого стола по ссылке: https://youtu.be/1jVSYsE9JCI