В Минздраве рассказали, когда появляются побочные эффекты «Спутника V»

В Минздраве Челябинской области сообщили, что первые побочные эффекты после вакцинации против коронавирус появляются на первый-третий день.

Легкая ОРВИ, болезненность в месте инъекции, недомогание и срыв стула – все эти признаки могут появиться от любой вакцины. Если у вас поднялась температура, можно выпить жаропонижающее. Это значит, что началось формирование иммунитета, в этом нет ничего страшного. Но если реакция более тяжелая, то нужно вызвать врача на дом», – объяснили в региональном ведомстве.

Отметим, что после получения первого компонента вакцины временно стоит отказаться от алкоголя, бани и посещения массовых мероприятий. Эксперты говорят, что в этот период организм мобилизует все ресурсы на выработку антител, поэтому не стоить перенагружать свой иммунитет.

На сегодняшний день в Челябинскую область поступило 115 тыс. 992 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцинированы первым компонентом 87 тыс. 534 человека, это 75% от всей поставки, из которых 39 тыс. 286 вакцинированы вторым компонентом.

https://dostup1.ru/medicine/V-Minzdrave-rasskazali-kogda-poyavlyayutsya-pobochnye-effekty-Sputnika-V_134846.html