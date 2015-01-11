2021-03-05YEKT05:00:00 | Губерния Благодаря нацпроекту челябинский завод вдвое увеличил выпуск кабин для техники на дистанционном управлении Источник: ФРП Челябинской области









Новые изделия – колесные и гусеничные погрузчики - успешно вывело на рынок челябинское предприятие «ДСТ-Урал». Осуществлению проекта во многом способствовало его вступление в нацпроект «Производительность труда» в конце июля 2020 г. Участие в нем начали с оптимизации пилотного потока производства и сборки кабин. Итоги шести месяцев активной работы под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) коллектив завода представил заместителю губернатора Егору Ковальчуку, министру промышленности Челябинской области Павлу Рыжему и директору регионального Фонда развития промышленности, на базе которого создан областной РЦК, Сергею Казакову.«Мы решились на выпуск новой техники, зная, что теперь для ее стабильного производства у нас в запасе всегда есть 6-7 готовых кабин. Раньше, когда делалось 25-27 единиц в месяц, и все они уходили на серийные бульдозеры, их часто не хватало. Однако благодаря внедрению бережливого производства на одном из основных участков мы стали ежемесячно производить 50 кабин, на тех же площадях и тем же количеством сотрудников увеличив выработку в 2 раза», - рассказывает исполнительный директор тракторного завода «ДСТ-Урал» Артем Шевченко.К таким результатам привело предложенное экспертом РЦК Радиком Антоняном глобальное решение - переход от стапельной сборки кабин к поточной. Это позволило уменьшить время протекания процесса на 78,5%, со 111 до 24 часов, а незавершённое производство - на 39,5%, с 10,4 до 6,3 млн рублей. Выработка при этом достигла целевого показателя – 0,28 кабины на человека в смену, увеличившись на 40%.«На примере «ДСТ-Урал» можно видеть, что нацпроект «Производительность труда» доказывает свою эффективность уже буквально через 2-3 месяца с начала внедрения. Не меньшую эффективность в очередной раз продемонстрировали и эксперты РЦК. Это уже третий региональный проект, который они реализовали полностью самостоятельно, без привлечения федеральных экспертов. Самым же показательным, на мой взгляд, является то, что руководители всех без исключения предприятий-участников нацпроекта крайне положительно оценивают его итоги. Даже те, кто на начальном этапе проявлял здоровый скептицизм, превратились в его ярых сторонников. Во многом благодаря тому, что, кроме возможности оптимизировать производство и бесплатно пройти обучение, он открывает доступ ко многим налоговым льготам, позволяющим компенсировать значительную часть затрат», - говорит вице-губернатор Егор Ковальчук.В ходе диагностики пилотного участка рабочая группа из сотрудников предприятия выявила 78 основных проблем. Среди них: загроможденность территории, длительное ожидание комплектующих, отсутствие автоматизации однотипных операций и их излишняя трудоёмкость, отсутствие единого места хранения инструмента и, как следствие, лишние перемещения рабочих по участку в поисках нужных деталей и комплектующих. На данный момент решено уже 90% этих проблем. Один из самых ярких примеров: с переходом на поточную сборку и организацией стеллажей напротив рабочих мест, рабочие стали проходить за смену 1 165 метров вместо прежних 5 274.«Я глубоко убеждён, что поставленная президентомзадача - добиться роста валового продукта - в условиях дефицита и средств, и людей может быть решена только через повышение производительности труда, через те шаги, которые уже сделал завод «ДСТ-Урал». Это действительно уникальное предприятие. Вы представьте, что значит силами частного бизнеса на ровном месте создать тракторный завод и превратить его в мощное, быстроразвивающееся, современное производство. Особенно важно, что они не собираются останавливаться на достигнутом, а намерены распространять приобретённый в нацпроекте опыт на все подразделения», - подчёркивает глава регионального Минпрома Павел Рыжий.Многих целевых показателей завод достиг еще в декабре 2020 года, хотя проект завершался в феврале 2021-го. На всех рабочих местах участка сборки кабин внедрили систему 5С, стандартизировали основные операции, визуализировали проблемы и методы их решения с помощью информационных стендов, а ещё на постоянной основе ввели систему предложений по улучшениям. Любой сотрудник, независимо от должности и функционала, от собственника компании до начальника цеха и мастера на участке, может поделиться своими идеями по оптимизации производственного процесса, ускорении операций и т.д. и быть услышанным.«Это именно то, ради чего всё и затевается. Конкурентоспособность и успешность любого предприятия базируется, в первую очередь, на людях, на их желании творить, создавать, менять, улучшать. Без квалифицированного специалиста не заработает ни одно самое продвинутое оборудование. Поэтому одной из важнейших потерь в бережливом производстве считается потеря человеческого потенциала, когда у сотрудника перестают гореть глаза, когда он не реализует всех своих возможностей. В нацпроекте мне нравится его гибкость и постоянное обновление, актуализация. Одним из нововведений этого года, к примеру, стало как раз возрождение движения рационализаторов, когда творческий, заинтересованный подход к производственным процессам поощряется и государством, и руководством компаний.На росте производительности труда по всей стране и на её экономике в целом это скажется самым положительным образом», - уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.В ближайших планах ООО «ДСТ-Урал» - реализация еще 9 проектов в основных подразделениях и тиражирование приобретенных в нацпроекте «Производительность труда» навыков внедрения бережливого производства и системы непрерывных улучшений на все 11 участков производства. Это даст предприятию, на данный момент выпускающему порядка 450 единиц техники в год, возможность производить в 4 раза больше современных бульдозеров, в том числе и на дистанционном управлении, и погрузчиков.*** - современное предприятие по производству промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Технику завода используют как крупные предприятия добывающих отраслей России, так и небольшие частные компании, работающие в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче и коммунальном хозяйстве.



Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;







Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.



Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона. Источник: ФРП Челябинской областиНовые изделия – колесные и гусеничные погрузчики - успешно вывело на рынок челябинское предприятие «ДСТ-Урал». Осуществлению проекта во многом способствовало его вступление в нацпроект «Производительность труда» в конце июля 2020 г. Участие в нем начали с оптимизации пилотного потока производства и сборки кабин. Итоги шести месяцев активной работы под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) коллектив завода представил заместителю губернатора Егору Ковальчуку, министру промышленности Челябинской области Павлу Рыжему и директору регионального Фонда развития промышленности, на базе которого создан областной РЦК, Сергею Казакову.«Мы решились на выпуск новой техники, зная, что теперь для ее стабильного производства у нас в запасе всегда есть 6-7 готовых кабин. Раньше, когда делалось 25-27 единиц в месяц, и все они уходили на серийные бульдозеры, их часто не хватало. Однако благодаря внедрению бережливого производства на одном из основных участков мы стали ежемесячно производить 50 кабин, на тех же площадях и тем же количеством сотрудников увеличив выработку в 2 раза», - рассказывает исполнительный директор тракторного завода «ДСТ-Урал».К таким результатам привело предложенное экспертом РЦК Радиком Антоняном глобальное решение - переход от стапельной сборки кабин к поточной. Это позволило уменьшить время протекания процесса на 78,5%, со 111 до 24 часов, а незавершённое производство - на 39,5%, с 10,4 до 6,3 млн рублей. Выработка при этом достигла целевого показателя – 0,28 кабины на человека в смену, увеличившись на 40%.На примере «ДСТ-Урал» можно видеть, что нацпроект «Производительность труда» доказывает свою эффективность уже буквально через 2-3 месяца с начала внедрения. Не меньшую эффективность в очередной раз продемонстрировали и эксперты РЦК. Это уже третий региональный проект, который они реализовали полностью самостоятельно, без привлечения федеральных экспертов. Самым же показательным, на мой взгляд, является то, что руководители всех без исключения предприятий-участников нацпроекта крайне положительно оценивают его итоги. Даже те, кто на начальном этапе проявлял здоровый скептицизм, превратились в его ярых сторонников. Во многом благодаря тому, что, кроме возможности оптимизировать производство и бесплатно пройти обучение, он открывает доступ ко многим налоговым льготам, позволяющим компенсировать значительную часть затратговорит вице-губернатор.В ходе диагностики пилотного участка рабочая группа из сотрудников предприятия выявила 78 основных проблем. Среди них: загроможденность территории, длительное ожидание комплектующих, отсутствие автоматизации однотипных операций и их излишняя трудоёмкость, отсутствие единого места хранения инструмента и, как следствие, лишние перемещения рабочих по участку в поисках нужных деталей и комплектующих. На данный момент решено уже 90% этих проблем. Один из самых ярких примеров: с переходом на поточную сборку и организацией стеллажей напротив рабочих мест, рабочие стали проходить за смену 1 165 метров вместо прежних 5 274.«Я глубоко убеждён, что поставленная президентомзадача - добиться роста валового продукта - в условиях дефицита и средств, и людей может быть решена только через повышение производительности труда, через те шаги, которые уже сделал завод «ДСТ-Урал». Это действительно уникальное предприятие. Вы представьте, что значит силами частного бизнеса на ровном месте создать тракторный завод и превратить его в мощное, быстроразвивающееся, современное производство. Особенно важно, что они не собираются останавливаться на достигнутом, а намерены распространять приобретённый в нацпроекте опыт на все подразделенияподчёркивает глава регионального Минпрома.Многих целевых показателей завод достиг еще в декабре 2020 года, хотя проект завершался в феврале 2021-го. На всех рабочих местах участка сборки кабин внедрили систему 5С, стандартизировали основные операции, визуализировали проблемы и методы их решения с помощью информационных стендов, а ещё на постоянной основе ввели. Любой сотрудник, независимо от должности и функционала, от собственника компании до начальника цеха и мастера на участке, может поделиться своими идеями по оптимизации производственного процесса, ускорении операций и т.д. и быть услышанным.«Это именно то, ради чего всё и затевается. Конкурентоспособность и успешность любого предприятия базируется, в первую очередь, на людях, на их желании творить, создавать, менять, улучшать. Без квалифицированного специалиста не заработает ни одно самое продвинутое оборудование. Поэтому одной из важнейших потерь в бережливом производстве считается потеря человеческого потенциала, когда у сотрудника перестают гореть глаза, когда он не реализует всех своих возможностей. В нацпроекте мне нравится его гибкость и постоянное обновление, актуализация. Одним из нововведений этого года, к примеру, стало как раз возрождение движения рационализаторов, когда творческий, заинтересованный подход к производственным процессам поощряется и государством, и руководством компаний.На росте производительности труда по всей стране и на её экономике в целом это скажется самым положительным образом», - уверен директор регионального ФРП.В ближайших планах ООО «ДСТ-Урал» - реализация еще 9 проектов в основных подразделениях и тиражирование приобретенных в нацпроекте «Производительность труда» навыков внедрения бережливого производства и системы непрерывных улучшений на все 11 участков производства. Это даст предприятию, на данный момент выпускающему порядка 450 единиц техники в год, возможность производить в 4 раза больше современных бульдозеров, в том числе и на дистанционном управлении, и погрузчиков. ООО «ДСТ-Урал» - современное предприятие по производству промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Технику завода используют как крупные предприятия добывающих отраслей России, так и небольшие частные компании, работающие в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче и коммунальном хозяйстве. Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона. AzAzA 2021-03-05YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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