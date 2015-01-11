Кадастровая палата: в России вырос спрос на электронные подписи

В 2020 году специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выдали 8404 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), что почти в два раза превышает показатели прошлого года.Усиленная квалифицированная электронная подпись – имеет юридическую силу и действует на всей территории России. С помощью сертификата УКЭП можно в электронном виде, дистанционно, получать государственные услуги Росреестра и других ведомств, сдавать отчетность в налоговые органы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и другие контролирующие органы, участвовать в электронных торгах, а также подписывать различные документы в электронном виде.Лидером по количеству использования УКЭП по итогам 2020 года является Москва, где порядка тысячи человек получили сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи через удостоверяющий центр
Федеральной кадастровой палаты Росреестра.На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург, на третьем Московская область. Также в первую десятку по количеству выданных сертификатов УКЭП вошли: Саратовская, Омская, Иркутская, Тюменская, Мурманская области, Краснодарский и Пермский края.«В Челябинской области за 2020 год услугами учреждения по выдаче сертификатов электронной подписи воспользовались 138 раз, причем около ста обратившихся были физические лица», – комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина Воронина.
«В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией нового вируса. В стране были введены ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли дистанционные сервисы, с помощью которых граждане, не выходя из дома, могли получить необходимую услугу. При этом выдача экспертами Кадастровой палаты по Москве сертификатов электронной подписи населению позволила значительно расширить спектр дистанционно оказываемых государственных услуг», – отметила директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова.
Подобная популярность электронной подписи обусловлена тем, что в 2020 году в условиях ограничительных мер гражданам России необходимо было получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью. Кроме того, в стране продолжает набирать обороты тенденция повсеместного перехода на электронный документооборот, который невозможно осуществить без владения сертификатом УКЭП. Справочно
Для создания сертификата УКЭП заявителю потребуется предоставить пакет документов, в который входят оригиналы документов: паспорт, СНИЛС – страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика. Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физлица в качестве ИП, представитель юрлица – документы, которые подтверждают полномочия на действия от имени юридического лица.Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты
можно узнать на сайте
учреждения (kadastr.ru).