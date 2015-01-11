Кадастровая палата: в России вырос спрос на электронные подписи

По данным http://www.chelsport.ru, Министерство спорта РФ обнародовало очередной приказ «О награждении золотыми знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» за IV квартал 2020 года, в который вошли более 10 тысяч южноуральцев Подробнее