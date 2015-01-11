Возможности для жителей Южного Урала рыбачить на своих озерах нужно расширять

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По данным специалистов-экологов, ситуация с замором рыбы на озере Большая Нанога - стандартная для текущего весеннего месяца, ничего критичного нет. Акции по аэрации водоема проводиться не будут Подробнее
Министерство сельского хозяйства Челябинской области поддерживает инициативу региональной Общественной палаты об ограничении промышленного рыболовства на 27 водоемах региона. Они расположены вблизи населенных пунктов и исторически являются местом рыбалки для окрестных жителей. Инициатива призвана снизить социальную напряженность и исключить конфликты, которые возникают из-за права на вылов аборигенной рыбы между рыбопромысловыми предприятиями и рыбаками-любителями, сообщает минсельхоз.«Граждане имеют полное право рыбачить на этих водоемах, и необходимо создать для этого нормальные условия, — считает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. — В регионе более трех тысяч озер, при таком количестве и разнообразии интересы всех сторон могут быть учтены. Местные жители, в отличие от предпринимателей, не всегда имеют возможность добраться до отдаленных озер, их жизнь часто напрямую связана с водоемами, на которых они рыбачат».Министерство уже направило предложения Общественной палаты в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства с просьбой ограничить промысловое использование 27 водоемов на законодательном уровне. Для этого необходимо внести изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.Ранее Общественная палата уже выступала с подобной инициативой по ограничению промышленного рыболовства на четырех крупных водоемах области: Шершневском и Магнитогорском водохранилищах, озерах Синара и Большой Кременкуль. Эти предложения областной минсельхоз в 2020 году также направил в Нижнеобское территориальное управление, решение по ним ожидается в скором времени.Совсем недавно стала широко известна история с прудом возле поселка Березинский Чесменского района, где местные жители отстаивают свое право на рыбную ловлю и не пускают на этот пруд предпринимателя, который получил официальное разрешение на рыбный промысел. Этот пруд пока не попал в упомянутый перечень из 27 водоемов, предложение о включении его в список должно исходить от местных властей или общественности. Минсельхоз Челябинской области продолжит работу с муниципалитетами в направлении расширения перечня водоемов, где нужно ограничить промышленный лов рыбы в интересах рыбаков-любителей.