Музей изобразительных искусств приготовил женщинам приятные сюрпризы к 8 Марта

Источник: Музей изобразительных искусств8 марта Музей изобразительных искусств будет закрыт, но приглашает провести предпраздничные выходные в своих выставочных залах. 7 марта выставки будут открыты для всех женщин бесплатно. Накануне Международного женского дня в музее открылась выставка, на которой все произведения выполнены женскими руками. «Уральский локомотив» представляет 4 серии текстильных панно, над которыми работали мастерицы со всей области. 7 марта по случаю праздника для всех женщин новая выставка будет открыта бесплатно. Приятным бонусом к посещению в этот день станут купоны, которые подарят всем женщинам. Они дают возможность впоследствии посетить любое мероприятие на выставке «Уральский локомотив» по выгодной цене.Бесплатно 7 марта будут открыты все постоянные экспозиции – русского классического искусства и русского и западноевропейского фарфора, каслинского и кусинского художественного литья из чугуна.6 марта музей приглашает на лекцию о захватывающей истории любви к женщине «Утаенная любовь Пушкина. Донжуанский список поэта и таинственная NN». Старший научный сотрудник музеярасскажет о большой любви поэта и романтика Александра Пушкина. В зале имени архитектора Е.В. Александрова проходит Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Это прекрасная возможность не только полюбоваться красотой произведений и мастерством уральских умельцев, но и найти уникальные подарки для себя и своих близких.