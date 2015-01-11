Открытки с челябинским штемпелем в честь Союза женщин и 8 Марта разлетятся по всей России

Источник: Союз женщин Челябинской области









В Челябинске презентовали почтовый штемпель, выпущенный к 8 Марта. Он посвящен Союзу женщин Челябинской области. Церемония специального гашения новым штемпелем состоялась в Публичной библиотеке.Этот штемпель – первый и пока единственный в России – стал совместным проектом Почты России, Челябинской областной общественной женской организация «Союз женщин Челябинской области» и Общественного движения «Наш Челябинск».«Союз женщин Челябинской области» – одна из наиболее активных общественных организаций в регионе. Она поддерживает и защищает женщин региона, заботится об улучшении условий их труда и быта, решает вопросы семьи и детей. Можно сказать, что новый почтовый штемпель – это подарок всем женщинам Челябинской области», - отметила председатель правления Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова.На штемпеле изображена женщина с развевающимися волосами и шарфом – это прообраз логотипа регионального Союза женщин, отмечающего свое 30-летие. Благодаря штемпелю организация выходит на международный уровень, он попадет в зарубежные каталоги.В церемонии специального гашения, кроме Натальи Басковой, приняли участие директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки, член правления Союза женщин Челябинской области Наталья Диская, первый заместитель министра культуры Челябинской области, член правления Союза женщин Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, директор регионального управления Почты России Владимир Образцов и заместитель председателя Общественного движения «Наш Челябинск» Дмитрий Филиппов.После церемонии участники праздничной акции подписали поздравительные открытки для женщин-коллег и украсили их оттиском нового штемпеля. Послания отправились адресатам в разные уголки России. Почтовая открытка выслана в Москву с поздравлением главе Союза женщин России Екатерине Лаховой.«Многие по-прежнему любят получать настоящие бумажные открытки. Поэтому призываю всех найти время и от руки написать поздравления женщинам-коллегам, подругам, мамам, бабушкам, сестрам и дочерям и отправить их по почте. Послание можно украсить оттиском специального почтового штемпеля. Это придаст почтовому отправлению филателистическую ценность», - отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.Новый почтовый штемпель будет храниться в центральном отделении Почты России (ул. Кирова, 165) и действовать на постоянной основе.По материалам пресс-службы Союза женщин Челябинской области.