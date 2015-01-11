Челябинский институт культуры продолжает готовить «творческих людей»

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Челябинский государственный институт культуры в марте 2021 года проведет дистанционное обучение по трем дополнительным профессиональным образовательным программам для слушателей курсов повышения квалификации.В рамках федерального проекта «Творческие люди» Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ЧГИК будет обучать по следующим направлениям: «Будущее библиотеки: проектирование и управление», «Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры», «Технологии организации культурно-досуговых программ с учетом запросов населения».Слушателями программ обучения станут работники отрасли культуры разных регионов: режиссеры-постановщики, руководители творческих и культурно-досуговых учреждений, руководители творческих коллективов и кружков, руководители и специалисты библиотек, специалисты по связям с общественностью.Обучение по программе «Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры» будет проходить уже второй раз в этом году. Ранее, в феврале этого года слушателями этой программы стали почти 70 представителей 21 региона РФ.«Большой плюс, что всю программу можно смотреть в записи и возвращаться к темам по необходимости, – делится впечатлениями Ирина Желуденко, одна из слушательниц курса, – имея плотный график работы это очень важно. Порадовало наличие обратной связи с преподавателями и организаторами курсов, позволяющей оперативно решать возникающие вопросы. Так как моя работа связана с творчеством, разработкой и организацией мероприятий, то важно правильно, а главное эффективно сообщить об этом с помощью информационно-рекламных материалов. Теперь я знаю, как это сделать лучше».В общей сложности обучение пройдут почти 300 специалистов из различных регионов России.
Источник: Министерство культуры Челябинской области