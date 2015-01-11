Информация о ситуации с замором рыбы на оз. Большая Нанога

По данным специалистов-экологов, ситуация с замором рыбы на озере Большая Нанога - стандартная для текущего весеннего месяца, ничего критичного нет. Акции по аэрации водоема проводиться не будут. Когда в апреле сойдет лед, ситуация выправится естественным образом.

Уважаемые владельцы садовых участков и гаражных массивов, находящихся вблизи прибрежной зоны! Просим бережно относиться к природным ресурсам, не производить сбросы растительных и биологических остатков деятельности и мусора в озера - это приводит к загрязнению водоемов.

Информация и фото Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46116/