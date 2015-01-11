Более 45 тысяч южноуральцев, в их числе — озерчане, получат знаки отличия ГТО по итогам IV квартала 2020 года

По данным http://www.chelsport.ru, Министерство спорта РФ обнародовало очередной приказ «О награждении золотыми знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» за IV квартал 2020 года, в который вошли более 10 тысяч южноуральцев.

Неделей ранее исполняющий обязанности регионального министра физической культуры и спорта Максим Соколов подписал приказ о награждении серебряными и бронзовыми знаками отличия, в который вошли около 37 тысяч человек, выполнивших тесты комплекса ГТО. Эта цифра более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Улучшение показателей по количеству зарегистрировавшихся южноуральцев на портале ГТО, приступивших к выполнению норм комплекса, а также успешно выполнивших испытания комплекса на знаки отличия напрямую отразилось и на формировании Минспортом РФ федерального рейтинга по реализации комплекса ГТО. Так, Челябинская область по итогам IV квартала 2020 года значительно улучшила свои позиции, поднявшись с 9-го на 4-е место.

Озерчане причастны к результатам рейтинга Челябинской области в этот непростой год

Долгожданные приказы на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ВФСК ГТО по итогам 4 квартала, подписаны. И уже совсем скоро состоится вручение удостоверений и знаков отличия их обладателям.

Золотой знак отличия

Бондарев Мирон Юрьевич

Зыков Артем Максимович

Кулиш Полина Александровна

Васильева Александра Алексеевна

Бондарева Валерия Юрьевна

Постникова Екатерина Евгеньевна

Жаппаров Данил Денисович

Журавлев Артём Александрович

Рахматуллин Денис Владиславович

Гайсин Никита Вадимович

Краюхин Степан Викторович

Ручка Андрей Сергеевич

Ухтерова Олеся Андреевна

Камалетдинова Вероника Эльбрусовна

Соколенко Ирина Алексеевна

Дацюк Полина Сергеевна

Королева Виктория Дмитриевна

Фоминых Владимир Вячеславович

Кожевников Андрей Евгеньевич

Серебряный знак отличия

Спиридонова Валерия Сергеевна

Михайлова Анжелика Александровна

Зулькарнаев Константин Рустамович

Галимов Эмиль Ильгизарович

Смолокуров Денис Юрьевич

Бронзовый знак отличия

Балакин Александр Алексеевич

Мирасов Артем Владиславович

Полашенко Виктория Витальевна.

Информация МБУ «Арена».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46111/