На Землю 6 марта обрушится магнитная буря

На Земле 6 марта 2021 года ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

По данным специалистов, магнитная буря начнется в шесть утра по местному времени, продлится несколько часов, до 12 часов дня магнитосфера будет возбужденной.

Всего в классификации магнитных бурь (МБ) пять уровней – от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная буря). Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Медики утверждают, что МБ могут негативно отразиться на самочувствии людей, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. У метеозависимых людей могут наблюдаться головная боль, скачки артериального давления, сильная утомляемость или повышенная возбудимость.

По данным Института прикладной геофизики имени Е.К. Федорова Росгидромета, возмущения геомагнитного поля Земли ожидаются 5-8, 15-16, 18-24 и 28-29 марта.

Челябинский Гидрометцентр, в свою очередь, предупреждает о перепадах атмосферного давления. В течение суток оно повысится с 727 миллиметров ртутного столба до 736 мм. Среднее давление в марте по данным последнего десятилетия в Челябинске равняется 742 мм.рт.ст.

https://dostup1.ru/society/Na-Zemlyu-6-marta-obrushitsya-magnitnaya-burya_134904.html