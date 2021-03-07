Глава Челябинской митрополии посетил Озерск

Глава Челябинской митрополии совершил в храме Божественную литургию.
Далее митрополит Челябинский и Миасский Григорий произнес проповедь, в которой напомнил православным верующим о необходимости совершать добрые дела, проявлять милосердие к ближнему, готовиться к Великому посту, соблюдать меры санитарной безопасности в храме и в обыденной жизни.
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий побывал в Озерске в ходе его поездки по региону, предполагающей посещение ряда приходов.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа