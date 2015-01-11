Солнце русского романса: в Озерске вновь выступила Ирина Крутова

Имя певицы хорошо известно озерским ценителям вокала. 7 марта в театре «Наш дом» Ирина Крутова лауреат «Романсиады», солистка ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной подарила озерчанам концертную программу «Я жду весну!».

Концерт прошёл в сопровождении ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением пианиста, композитора, заслуженного артиста РФ Александра Покидченко.

В программе звучали романсы, песни военного периода, произведения советских композиторов. Певица порадовала поклонников вокальной музыки глубоким сильным голосом, вызвав восторженные аплодисменты зрителей. Виртуозность инструменталистов также не оставила равнодушным ни одного человека, находившегося в зале.

- Какой потрясающий вокал! Ирина тонко работает с залом, «проживает» каждую песню. Невероятное мастерство и высочайший профессионализм. То же самое можно сказать и про ансамбль: участники виртуозно владеют инструментами и вместе с Ириной Крутовой создали гармоничный союз, – поделилась одна из зрительниц.

Публика долго не отпускала музыкантов со сцены, звучали песни «на бис», аплодисменты не смолкали несколько минут.

После окончания концерта на сцену поднялись глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

– Сегодня мы находимся на значимом для города мероприятии. После такого непростого года концерт — это настоящий глоток свежего воздуха. Большое спасибо Ирине Крутовой, что она снова приехала в Озерск. Всем нашим женщинам желаю любви. Будьте здоровы, счастливы! Я думаю, вместе мы переборем все невзгоды. С праздником! – обратился к зрительницам Евгений Щербаков.

Справочно:

Ирина Крутова – певица, исполнительница старинных и современных русских романсов, лирических песен, ретро, певица, олицетворяющая собой романс в XXI веке. Называемая прессой и публикой за свои программы «звездой романса» и «царицей русской песни», она в 2007 году была удостоена звания «Национальное достояние России». Обладательница золотой медали Дельфийских игр (1999), дипломант Всероссийского конкурса вокалистов им.Н.Обуховой, И.Крутова получила признание и любовь публики после победы в Международном конкурсе «Романсиада» (2002).

Более 15 лет она ведет активную сольную концертную деятельность, выступления Ирины Крутовой проходят на лучших сценах страны: Большом зале Московской Консерватории, Государственном Кремлевском Дворце, Зале Соборов Храма Христа Спасителя, Красной площади, Московском международном доме музыки, Московском театре эстрады, Большом концертном зале «Октябрьский» и других.

Ирина Крутова приняла участие в более чем 30 тематических программах популярной телепередачи «Романтика романса». Гастрольная карта певицы насчитывает более 100 городов и свыше 900 концертов.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/46132/