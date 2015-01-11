2021-03-09YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинске открылся Центр поддержки НКО и разрешения социальных конфликтов Источник: Фото из открытых источников









В Челябинске начал работу Центр поддержки некоммерческого сектора при «Лиге медиаторов Южного Урала», который открыт в рамках проекта «Медиация для НКО: популяризация инструментов медиации для сотрудников и волонтеров НКО, работающих с уязвимыми группами населения». Реализуется проект на средства гранта губернатора Челябинской области, сообщают организаторы.«В некоммерческие организации, как правило, приходят люди, с тяжелой жизненной ситуацией, с которой они не смогли справиться сами, и зачастую им уже где-то не помогли, – комментирует президент ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала» Наталья Коркина. – И задача волонтеров, сотрудников НКО – грамотно и эффективно выстроить работу с этими людьми, выслушать, понять, в чем проблема или конфликт, на каком этапе решения вопроса находится человек и как эффективно можно решить этот вопрос дальше». Руководитель проекта «Медиация для НКО» Мария Малько пояснила, что умение работать с конфликтом важно не только для сопровождения благополучателей и подопечных, но и самим сотрудникам сектора НКО.«И персонал, и волонтеры, зачастую неравнодушны к проблемам, с которыми работают, – говорит Мария Малько. – Они вовлечены в процесс ,и здесь очень высок риск эмоционального выгорания. Поэтому в рамках первого этапа проекта мы провели обучение для сотрудников и руководителей некоммерческого сектора, а затем организовали Центр поддержки, где сотрудники НКО могут получить не только консультационно-методическую поддержку, но и помощь при решении реальных конфликтных ситуаций».Сами сотрудники НКО называют себя переговорщиками между тем, кому нужна помощь, и тем, кто может эту помощь организовать.«Недавно к нам обратилась девушка-сирота, которой после детского дома не выделили никакого жилья, не предоставили прописку, и она при рождении дочки даже пособие не могла оформить, – рассказывает руководитель благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев. – Мы разобрались в ее ситуации, обратились в администрацию, и ей предоставили временное жилье. Затем мы помогли ей собрать необходимую мебель, технику для проживания, получить временную прописку и оформить ребенка в детский сад. Через прокуратуру и обращение в мэрию нам удалось достичь того, что в этом году эта девушка получит собственное жилье». Руководитель «Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала» Екатерина Тельцова рассказала, что за словом «медиация» стоит простая человечность.«Мы садимся за стол, наливаем чай и начинаем искренне интересоваться, с какой целью наш подопечный приехал в Россию, как попал в сложную ситуацию, что предпринимал, – комментирует Екатерина Тельцова. – Потом объясняем это другим сторонам – госорганам или суду, если до этого дошло, и добиваемся решения вопроса, устраивающего каждого участника».Представители НКО пояснили, что техники медиации помогают грамотно формулировать запрос подопечного, четко понимать, к кому стоит обратиться за помощью: к чиновникам, коллегам-общественникам, меценатам, и правильно провести переговоры для того, чтобы было понятно, что этот человек реально нуждается.«Мы научились так выстраивать отношения, что если, к примеру, человек обратился в городскую администрацию или в соцзащиту, но там не находят возможности его поддержать, этого человека направляют к нам. И даже сами нам звонят, объясняют ситуацию и просят оказать помощь ввиду того, что у них нет для этого ни ресурсов, ни законных оснований», – добавляет Андрей Горланцев.В правительстве области рассказали, что стараются максимально поддерживать развитие некоммерческого сектора экономики.«Ярчайшим примером поддержки являются гранты губернатора, которые возникли в прошлом году, – прокомментировал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. – О том, как выстроена работа с НКО в Челябинской области, говорит и то, что конце 2020 года Челябинская область стала победителем в конкурсе Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в номинации «За взаимодействие с НКО». Некоммерческий сектор разрешает огромное количество проблем, которые сложнее решаются с помощью административного элемента. Когда нужно помочь отдельному человеку и даже когда государство может помочь, но для этого нужно внести изменения в бюджет, НКО делают это более эффективно. Некоммерческий сектор более гибкий и заполняет те пространства, те узкие места, где сложно развернуться государственной машине». Что касается экономической составляющей, то здесь чаша весов опять же склоняется в пользу поддержки НКО.«Зачастую те проекты, которые предлагают реализовать НКО, направлены на решение проблем, с которыми одновременно работают и государство, и бизнес, - добавляет Дмитрий Семенов. – И государство уже оценивает: можно эту проблему решить путем подключения отдельного министерства, ведомства, а можно поддержать общественную инициативу, где на 50-70 процентов вопрос будет закрыт с помощью ресурсов НКО, путем вовлечения в проект бизнеса и волонтеров. А учитывая и то, что в НКО трудятся неравнодушные люди, которые по-настоящему вкладываются в свое дело, получается, что НКО поддержать более эффективно». Как пояснил генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров, проект «Медиация для НКО» был поддержан ввиду его актуальности и значимости для Челябинской области.«В этом году нами запрошены дополнительные средства для того, чтобы увеличить поддержку некоммерческих организаций Челябинской области, – комментирует Михаил Комиссаров. – Развитие НКО – это сложный процесс, и здесь необходимо обучать, поддерживать, содействовать. А тема медиации важна с точки зрения налаживания взаимодействия». По словам Натальи Коркиной, итогом проекта должно стать повышение конфликтологических и коммуникативных компетенций представителей некоммерческого сектора нашего региона: «Теперь коллеги, работающие в сфере НКО, знают, как можно решить конфликтную ситуацию, как эффективно выстроить коммуникацию и провести переговоры. А мы со своей стороны продолжим создавать условия для тренировки этих навыков в клубе переговорщиков». Получить помощь на некоммерческой основе в «Центре поддержки НКО и разрешения социальных конфликтов» могут сотрудники некоммерческих организаций Челябинской области по телефонам: +7 (351) 248-13-12, +7 912-773-37-77 или по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 55-а, офис 1308 (БЦ «Бизнес Урал»). Источник: Фото из открытых источниковВ Челябинске начал работу Центр поддержки некоммерческого сектора при «Лиге медиаторов Южного Урала», который открыт в рамках проекта «Медиация для НКО: популяризация инструментов медиации для сотрудников и волонтеров НКО, работающих с уязвимыми группами населения». Реализуется проект на средства гранта губернатора Челябинской области, сообщают организаторы.«В некоммерческие организации, как правило, приходят люди, с тяжелой жизненной ситуацией, с которой они не смогли справиться сами, и зачастую им уже где-то не помогли, – комментирует президент ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала». – И задача волонтеров, сотрудников НКО – грамотно и эффективно выстроить работу с этими людьми, выслушать, понять, в чем проблема или конфликт, на каком этапе решения вопроса находится человек и как эффективно можно решить этот вопрос дальше». Руководитель проекта «Медиация для НКО»пояснила, что умение работать с конфликтом важно не только для сопровождения благополучателей и подопечных, но и самим сотрудникам сектора НКО.«И персонал, и волонтеры, зачастую неравнодушны к проблемам, с которыми работают, – говорит Мария Малько. – Они вовлечены в процесс ,и здесь очень высок риск эмоционального выгорания. Поэтому в рамках первого этапа проекта мы провели обучение для сотрудников и руководителей некоммерческого сектора, а затем организовали Центр поддержки, где сотрудники НКО могут получить не только консультационно-методическую поддержку, но и помощь при решении реальных конфликтных ситуаций».Сами сотрудники НКО называют себя переговорщиками между тем, кому нужна помощь, и тем, кто может эту помощь организовать.«Недавно к нам обратилась девушка-сирота, которой после детского дома не выделили никакого жилья, не предоставили прописку, и она при рождении дочки даже пособие не могла оформить, – рассказывает руководитель благотворительного фонда «Эстафета доброты». – Мы разобрались в ее ситуации, обратились в администрацию, и ей предоставили временное жилье. Затем мы помогли ей собрать необходимую мебель, технику для проживания, получить временную прописку и оформить ребенка в детский сад. Через прокуратуру и обращение в мэрию нам удалось достичь того, что в этом году эта девушка получит собственное жилье». Руководитель «Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала»рассказала, что за словом «медиация» стоит простая человечность.«Мы садимся за стол, наливаем чай и начинаем искренне интересоваться, с какой целью наш подопечный приехал в Россию, как попал в сложную ситуацию, что предпринимал, – комментирует Екатерина Тельцова. – Потом объясняем это другим сторонам – госорганам или суду, если до этого дошло, и добиваемся решения вопроса, устраивающего каждого участника».Представители НКО пояснили, что техники медиации помогают грамотно формулировать запрос подопечного, четко понимать, к кому стоит обратиться за помощью: к чиновникам, коллегам-общественникам, меценатам, и правильно провести переговоры для того, чтобы было понятно, что этот человек реально нуждается.«Мы научились так выстраивать отношения, что если, к примеру, человек обратился в городскую администрацию или в соцзащиту, но там не находят возможности его поддержать, этого человека направляют к нам. И даже сами нам звонят, объясняют ситуацию и просят оказать помощь ввиду того, что у них нет для этого ни ресурсов, ни законных оснований», – добавляет Андрей Горланцев.В правительстве области рассказали, что стараются максимально поддерживать развитие некоммерческого сектора экономики.«Ярчайшим примером поддержки являются гранты губернатора, которые возникли в прошлом году, – прокомментировал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области. – О том, как выстроена работа с НКО в Челябинской области, говорит и то, что конце 2020 года Челябинская область стала победителем в конкурсе Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в номинации «За взаимодействие с НКО». Некоммерческий сектор разрешает огромное количество проблем, которые сложнее решаются с помощью административного элемента. Когда нужно помочь отдельному человеку и даже когда государство может помочь, но для этого нужно внести изменения в бюджет, НКО делают это более эффективно. Некоммерческий сектор более гибкий и заполняет те пространства, те узкие места, где сложно развернуться государственной машине». Что касается экономической составляющей, то здесь чаша весов опять же склоняется в пользу поддержки НКО.«Зачастую те проекты, которые предлагают реализовать НКО, направлены на решение проблем, с которыми одновременно работают и государство, и бизнес, - добавляет Дмитрий Семенов. – И государство уже оценивает: можно эту проблему решить путем подключения отдельного министерства, ведомства, а можно поддержать общественную инициативу, где на 50-70 процентов вопрос будет закрыт с помощью ресурсов НКО, путем вовлечения в проект бизнеса и волонтеров. А учитывая и то, что в НКО трудятся неравнодушные люди, которые по-настоящему вкладываются в свое дело, получается, что НКО поддержать более эффективно». Как пояснил генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области», проект «Медиация для НКО» был поддержан ввиду его актуальности и значимости для Челябинской области.«В этом году нами запрошены дополнительные средства для того, чтобы увеличить поддержку некоммерческих организаций Челябинской области, – комментирует Михаил Комиссаров. – Развитие НКО – это сложный процесс, и здесь необходимо обучать, поддерживать, содействовать. А тема медиации важна с точки зрения налаживания взаимодействия». По словам Натальи Коркиной, итогом проекта должно стать повышение конфликтологических и коммуникативных компетенций представителей некоммерческого сектора нашего региона: «Теперь коллеги, работающие в сфере НКО, знают, как можно решить конфликтную ситуацию, как эффективно выстроить коммуникацию и провести переговоры. А мы со своей стороны продолжим создавать условия для тренировки этих навыков в клубе переговорщиков». Получить помощь на некоммерческой основе в «Центре поддержки НКО и разрешения социальных конфликтов» могут сотрудники некоммерческих организаций Челябинской области по телефонам: +7 (351) 248-13-12, +7 912-773-37-77 или по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 55-а, офис 1308 (БЦ «Бизнес Урал»). AzAzA 2021-03-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Специалисты в сфере молодежной политики и НКО Челябинской области повысили ...

Определены победители первого конкурса губернаторских грантов

Челябинская область стала лучшим регионом по взаимодействию с некоммерчески ...

53 социальных проекта будут поддержаны грантами губернатора Челябинской обл ...

Эксперты отметили потенциал Троицка для развития некоммерческого сектора {comments_news}