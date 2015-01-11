2021-03-10YEKT06:00:00 | Губерния Хор Турецкого поздравил южноуральских женщин с 8 Марта Источник: Олег Каргаполов









9 марта во Дворце спорта «Юность» при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялся праздничный концерт Хора Турецкого. На вечер, посвященный Международному женскому дню, пригласили сотрудниц сферы здравоохранения, образования и социальной защиты.«Мы хотели подарить праздник женщинам. Было распределено 2700 билетов среди жительниц Челябинска, Копейска, Еткульского, Еманжелинского, Коркинского, Красноармейского и Сосновского районов. Это представительницы здравоохранения, образования, культурной и социальной сфер», – рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.Известный вокальный коллектив не имеет репертуарных границ, ему подвластно всё – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на десяти языках. Через свои композиции они общаются с каждым зрителем. По словам Михаила Турецкого, праздничная программа была создана по вкусам женщин.«Поздравляю вас с прекрасным, душевным праздником – Международным женским днем, так не хочется, чтобы он ограничивался только 8 Марта. И поэтому сегодня при поддержке губернатора Челябинской области мы проводим этот концерт, чтобы вы зарядились песнями и голосами Хора Турецкого. Желаю всем прекрасного настроения», – обратилась к присутствующим в зале учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Источник: Олег Каргаполов9 марта во Дворце спорта «Юность» при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялся праздничный концерт Хора Турецкого. На вечер, посвященный Международному женскому дню, пригласили сотрудниц сферы здравоохранения, образования и социальной защиты.«Мы хотели подарить праздник женщинам. Было распределено 2700 билетов среди жительниц Челябинска, Копейска, Еткульского, Еманжелинского, Коркинского, Красноармейского и Сосновского районов. Это представительницы здравоохранения, образования, культурной и социальной сфер», – рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской областиИзвестный вокальный коллектив не имеет репертуарных границ, ему подвластно всё – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на десяти языках. Через свои композиции они общаются с каждым зрителем. По словампраздничная программа была создана по вкусам женщин.«Поздравляю вас с прекрасным, душевным праздником – Международным женским днем, так не хочется, чтобы он ограничивался только 8 Марта. И поэтому сегодня при поддержке губернатора Челябинской области мы проводим этот концерт, чтобы вы зарядились песнями и голосами Хора Турецкого. Желаю всем прекрасного настроения», – обратилась к присутствующим в зале учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 AzAzA 2021-03-10YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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