2021-03-10YEKT12:00:00 | Губерния 13 марта в Челябинске пройдет продовольственный марафон «Корзина доброты» Источник: пресс-служба Фонда продовольствия «Русь»









Челябинское отделение Фонда продовольствия «Русь» совместно с X5 Retail Group 13 марта проведут в южноуральской столице первый общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». Акция состоится в более чем 180 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Планируется собрать продуктовые наборы для одиноких пожилых людей, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 13 марта каждый житель Челябинска сможет принять участие в акции «Корзина доброты». Для этого необходимо передать волонтерам, находящимся в магазинах, купленные продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, мука, масло, консервация, чай, кофе, сладости). Сбор будет проходить в сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» с 10:00 до 18:00. На следующий день, 14 марта, волонтеры расфасуют равнозначные продовольственные наборы, которые будут переданы 600 семьям.«В феврале 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Великий Князь Георгий Романов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и Фондом «Русь», – прокомментировала председатель попечительского совета Фонда продовольствия «Русь» в Челябинской области Ирина Текслер. – Эта организация оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России. И Челябинская область, конечно, не исключение. Мы планируем, что в благотворительности будут активно участвовать и местные производители. У Фонда «Русь» есть достаточно большой опыт промышленного фудшеринга, что будет полезно для нашего региона, где развита пищевая перерабатывающая промышленность и торговля».Также Фонд «Русь» заключил соглашение с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. Цель – выстроить комплексную, структурированную работу фонда на территории области. Челябинская митрополия Русской православной Церкви активно сотрудничает с Фондом продовольствия «Русь». Значительная часть благотворительной помощи распределяется через приходы РПЦ. В свою очередь митрополия содействует фонду, чтобы поддержка была оказана тем, кто наиболее остро в ней нуждается.«По сути, мы отработали с Фондом «Русь» год в непростых условиях пандемии коронавируса. В итоге было принято решение открыть представительство в Челябинске. Отсюда благотворительная помощь направляется нашим соседям в Екатеринбург и Курган, – подчеркнула первый заместитель губернатора Ирина Гехт. – Фонду «Русь» было оказано все необходимое содействие. За это время 44 тысячи гуманитарных наборов были переданы южноуральцам старше 65 лет, отдельно стоит отметить акцию к 9 Мая. Еще 66 тысяч наборов с гуманитарной помощью получили семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные семьи, неполные семьи, люди с инвалидностью».13 марта в челябинском марафоне будут зайдействованы около 400 волонтеров – активисты фонда, студенты вузов, представители Челябинской митрополии и другие неравнодушные горожане.«Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в Челябинске впервые. У каждого из нас есть шанс помочь нуждающимся землякам. Сделать это не трудно, вы сами сможете выбрать товар, который пожертвуете, и это будет не накладно для вашего бюджета. Грядет Масленица, традиционный праздник продовольственного раздолья. Давайте поможем тем, кто испытывает потребность в элементарных базовых товарах. Поверьте, любой продукт, приобретенный вами и переданный волонтерам, – это помощь и поддержка, за которую наши благополучатели скажут спасибо», – рассказала об акции «Корзина доброты» руководитель отделения Фонда продовольствия «Русь» в УрФО Татьяна Дорохова.Справочно:Фонд продовольствия «Русь» — это Всероссийская благотворительная организация, первый в России «банк еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» получает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, среди них – проект «Корзина доброты» в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», акция «Продукты в помощь» в магазинах «Дикси». Каждый месяц благотворительную помощь от фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны. Источник: пресс-служба Фонда продовольствия «Русь»Челябинское отделение Фонда продовольствия «Русь» совместно с X5 Retail Group 13 марта проведут в южноуральской столице первый общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». Акция состоится в более чем 180 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Планируется собрать продуктовые наборы для одиноких пожилых людей, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 13 марта каждый житель Челябинска сможет принять участие в акции «Корзина доброты». Для этого необходимо передать волонтерам, находящимся в магазинах, купленные продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, мука, масло, консервация, чай, кофе, сладости). Сбор будет проходить в сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» с 10:00 до 18:00. На следующий день, 14 марта, волонтеры расфасуют равнозначные продовольственные наборы, которые будут переданы 600 семьям.«В феврале 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Великий Князь Георгий Романов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и Фондом «Русь», – прокомментировала председатель попечительского совета Фонда продовольствия «Русь» в Челябинской области– Эта организация оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России. И Челябинская область, конечно, не исключение. Мы планируем, что в благотворительности будут активно участвовать и местные производители. У Фонда «Русь» есть достаточно большой опыт промышленного фудшеринга, что будет полезно для нашего региона, где развита пищевая перерабатывающая промышленность и торговля».Также Фонд «Русь» заключил соглашение с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. Цель – выстроить комплексную, структурированную работу фонда на территории области. Челябинская митрополия Русской православной Церкви активно сотрудничает с Фондом продовольствия «Русь». Значительная часть благотворительной помощи распределяется через приходы РПЦ. В свою очередь митрополия содействует фонду, чтобы поддержка была оказана тем, кто наиболее остро в ней нуждается.«По сути, мы отработали с Фондом «Русь» год в непростых условиях пандемии коронавируса. В итоге было принято решение открыть представительство в Челябинске. Отсюда благотворительная помощь направляется нашим соседям в Екатеринбург и Курган, – подчеркнула первый заместитель губернатора. – Фонду «Русь» было оказано все необходимое содействие. За это время 44 тысячи гуманитарных наборов были переданы южноуральцам старше 65 лет, отдельно стоит отметить акцию к 9 Мая. Еще 66 тысяч наборов с гуманитарной помощью получили семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные семьи, неполные семьи, люди с инвалидностью».13 марта в челябинском марафоне будут зайдействованы около 400 волонтеров – активисты фонда, студенты вузов, представители Челябинской митрополии и другие неравнодушные горожане.«Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в Челябинске впервые. У каждого из нас есть шанс помочь нуждающимся землякам. Сделать это не трудно, вы сами сможете выбрать товар, который пожертвуете, и это будет не накладно для вашего бюджета. Грядет Масленица, традиционный праздник продовольственного раздолья. Давайте поможем тем, кто испытывает потребность в элементарных базовых товарах. Поверьте, любой продукт, приобретенный вами и переданный волонтерам, – это помощь и поддержка, за которую наши благополучатели скажут спасибо», – рассказала об акции «Корзина доброты» руководитель отделения Фонда продовольствия «Русь» в УрФО.Справочно:Фонд продовольствия «Русь» — это Всероссийская благотворительная организация, первый в России «банк еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» получает товарные пожертвования от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах, среди них – проект «Корзина доброты» в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», акция «Продукты в помощь» в магазинах «Дикси». Каждый месяц благотворительную помощь от фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны. AzAzA 2021-03-10YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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