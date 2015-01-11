Озерчане предложили для реализации более сорока инициативных проектов

В округе завершился первый этап работы по инициативному бюджетированию. В администрацию поступил 41 проект. Все они допущены до конкурсного отбора.

В ближайшее время проекты могут получить поддержку жителей округа в ходе электронного голосования.

Помимо подготовки к электронному голосованию все проекты в настоящее время прорабатываются профильными управлениями администрации, которые в дальнейшем должны приступить к их реализации. Специалисты рассматривают каждый проект на предмет его правомерности и целесообразности. Это экспертное заключение также будет представлено конкурсной комиссии.

Одним из проектов, у которого, по мнению специалистов, меньше всего правовых проблем, является проект благоустройства пешеходной зоны по б. Луначарского вдоль домов №№ 3,5,7. Активное участие в подготовке проекта принимал депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа Андрей Лучников:

– Тему благоустройства бульваре Луначарского мы обсуждали с избирателями сразу, как только я стал депутатом в 2015 году. Территория была очень запущена. Первый шаг в этом направлении был сделан летом 2020 года. Благодаря, в том числе, инициативе жителей микрорайона бульвар получил вторую жизнь. Преобразилась асфальтовая дорожка, она стала шире, появилось хорошее освещение, лавочки для отдыха, бульвар стал бульваром.

На выборах 2020 года избиратели благодарили за проделанную работу, особенное пожилые люди были рады преобразованиям. На выборах ко мне подошёл дедушка и сказал: «Спасибо тебе сынок большое. Я ведь как раньше, выйду с внуком гулять, а он на велосипеде по дворам катается и мне его не догнать, а там машины порой бывают. Сейчас вышел на бульвар он катается по широкой полосе и ему интересно, и я спокойно сижу на лавочке»

Но в то же время в числе наказов избирателей, по словам Андрея Лучникова, были предложения продолжить обустройство пешеходной зоны.

– Поэтому, когда появилась возможность воспользоваться программой инициативного бюджетирования, сразу решили продолжить работу. Сейчас речь идёт о безопасности. В настоящее время пользоваться лестницами на спусках между домами №3 и №5 на бульваре Луначарского очень опасно. А ими пользуются родители, которые водят детей в садик. Инициативный проект предусматривает реконструкцию существующих лестничных спусков на склонах, ведущих к домам, ремонт лестниц с установкой перил, благоустройство территории вдоль бульвара.

Ну а в будущем, если будет возможность, хотелось бы обустроить пешеходную зону в периметре между жилыми домами на бульваре Луначарского,13,15 и 21,- резюмировал депутат.

Ознакомиться со всеми проектами может каждый житель округа на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инициативное бюджетирование». Кроме того, Законом Челябинской области предложена методика оценки проектов, которая предусматривает начисление баллов по каждому отдельному критерию.

Критериями оценки проектов являются:

– направление его реализации,

– масштаб проекта,

– объём инициативных платежей,

– степень имущественного или трудового участия заинтересованных лиц,

– результаты электронного голосования (заинтересованность общественности округа в данном проекте)

В ближайшее время, чтобы получить поддержку жителей округа, инициаторам проектов необходимо будет дать согласие на размещение своих предложений на сайте Активный Житель 74, где в ходе электронного голосования проекты смогут получить поддержку жителей Озерского городского округа. Данный сервис регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области Gosuslugi74.ru позволяет жителям влиять на решения важных задач.

Участие проекта в электронном голосовании позволит инициаторам получить дополнительные баллы (от 1 до 5).

– Я считаю, что для инициаторов проектов сейчас важно заявиться для участия в голосовании и получить дополнительные баллы. Для этого достаточно обратиться в управление экономики администрации округа и выразить своё согласие, – пояснил начальник управления экономики Александр Жмайло.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/46155/