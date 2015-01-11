Южноуральцев предупредили о скачке атмосферного давления

В течение двух суток атмосферное давление в Челябинской области из низкого превратится в экстремально высокое – днем в четверг на Южном Урале 731 мм ртутного столба, но уже в субботу барометры покажут 751 мм рт.ст.

Вместе с антициклоном в регионе будут наблюдаться прояснение и похолодание: в ночные часы – до минус 29-32, днем в пятницу будет 11-16 мороза. Ожидается холодный северо-западный, западный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

В субботу и воскресенье ночами будет до 21 градуса ниже нуля (на юге – до 26-ти), переменная облачность, преимущественно без осадков.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-skachke-atmosfernogo-davleniya_135072.html