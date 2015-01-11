Участие в нацпроекте «Производительность труда» помогло челябинскому заводу расширить производство синтетического волокна из вторсырья

Резидент индустриального парка «Малая Сосновка» - АО «Втор-Ком» -запустил новую линию по производству синтетического волокна из вторсырья. Расширение производства нетканых материалов и объемных наполнителей, сырьем для которых служит волокно из использованных ПЭТ-бутылок, даст дополнительный импульс развитию раздельного сбора мусора и улучшит экологическую обстановку в регионе. Реализовать масштабный инвестпроект предприятию во многом помогло участие в нацпроекте «Производительность труда», сообщает минпром.В конце июля 2020 года эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного на базе Фонда развития промышленности Челябинской области, начали оптимизировать процессы на линии по производству нетканых материалов ANDRITZ предприятия «Втор-Ком».«Ее доля в общем выпуске продукции нашего предприятия составляет 30%. Оптимизация технологических параметров привела к увеличению скоростного режима линии и, соответственно, росту объемов производства. Знания и профессионализм экспертов РЦК, глубокое понимание ими сути производственных проблем помогли нашей команде не только выявить, но и решить их. Эффективнее выпуская продукцию, мы получаем возможность вкладываться в разработку новых экологичных материалов, превосходящих импортные аналоги. Это, безусловно, станет толчком в развитии всего рынка вторичной переработки», – рассказывает генеральный директор АО «Втор-Ком» Михаил Рузбин.За три месяца работы экспертов РЦК на предприятии время протекания процесса на потоке-образце снизилось на 24% (с 1 часа 34 минут до 1 часа 12 минут), а незавершенное производство – на 43,4% (с 30 т до 17 т), при этом выработка на одного человека увеличилась на 18% (с 2760 кг до 3260 кг).Опыт повышения производительности труда и оптимизации технологических процессов особенно важен и необходим компании в связи с тем, что сейчас она реализует крупный инвестпроект по двукратному увеличению мощностей. Завершающим его этапом стало строительство и запуск производственного комплекса по выпуску штапельных синтетических волокон в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Он позволит не только увеличить объем выпускаемых нетканых материалов не менее чем на 50% от прежнего уровня, но и снизить долю импорта синтетического волокна на российском рынке, а также вдвое увеличить мощности по его выпуску – до 24 тыс. т в год. В ходе реализации проекта АО «Втор-Ком» потребовалось приобрести высокотехнологичное оборудование.Общий объем инвестиций в комплекс новых производственных линий составил почти 540 млн рублей. 210 млн из них предоставил Фонд развития промышленности. Льготный заём был выдан по его флагманской программе «Проекты развития», способствующей импортозамещению и производству конкурентоспособной продукции гражданского назначения.Кроме того, во время визита в «Малую Сосновку» губернатора Челябинской области Алексея Текслера иосмотра имнового комплекса АО «Втор-Ком» руководство компании обнародовало планы реализации второй очереди проекта по изготовлению нетканых материалов, что позволит увеличить мощности предприятия еще на 30%. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 990 млн рублей. Прогнозируемая сумма налоговых отчислений после реализации проекта и вывода его на полную мощность - около 250 млн рублей.Срок реализации - 2021-2026 годы. Сейчас проект находится на стадии написания бизнес-плана и переговоров с поставщиками оборудования.Справочно:АО «Втор-Ком» – ведущий российский производитель нетканых материалов, главный поставщик экологичного нетканого геосинтетического материала для нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также легкой промышленности. Компания изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно Теплонит, нетканые основы для напольных и кровельных покрытий, объемный наполнитель для мягкой мебели и матрасов, объемное термоскрепленное полотно синтепон швейного и мебельного назначения, холстопрошивной ватин, термовойлок и другие виды технического текстиля. С 1999 года действует производство гофрированного картона и изделий из него.Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.