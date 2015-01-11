2021-03-12YEKT06:00:00 | Губерния Более 200 южноуральских digital-специалистов зарегистрировались для участия в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» Источник: Фото из открытых источников









Завершилась регистрация на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»: за полтора месяца заявки подали 13 404 человека – жители всех российских регионов. Челябинская область вошла в число лидеров по количеству поданных заявок, регион будут представлять 240 конкурсантов.Конкурс проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Аблец сообщила, что у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов – например, об образовании в digital-сфере.«Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции и его победителями станут настоящие звезды, которые будут востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса. Еще один важный результат – высокое внимание профессионального сообщества: крупных компаний, ассоциаций, отдельных экспертов в области digital», – добавила Юлия Аблец.Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров тоже высоко оценил результаты заявочной кампании.«Для отраслевого конкурса это довольно высокий уровень интереса. Мы получили заявки из каждого региона страны, активны были южноуральцы. Челябинская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству участников, а в УрФО по регистрации на конкурс заняла второе место. Всего от региона заявки прислали 240 человек. Для нас важно, что в этом конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии. Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям», – сказал Алексей Комиссаров.В настоящее время эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа. Член Экспертного совета конкурса Павел Безручко сообщил, что для внесения изменений и загрузки заданий выделено дополнительное время, доступ в личном кабинете продлен до 12:00 по московскому времени 14 марта.«Изучая видеоинтервью и презентации участников, мы заметили, что не все из них внимательно прочитали наши правила и инструкции. Мы рекомендуем всем конкурсантам проверить свои работы на соответствие формальным требованиям по содержанию и оформлению. Для этого мы предоставили дополнительное время на улучшения и соответствующим образом уточнили правила», – рассказал Павел Безручко. Источник: Фото из открытых источниковЗавершилась регистрация на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»: за полтора месяца заявки подали 13 404 человека – жители всех российских регионов. Челябинская область вошла в число лидеров по количеству поданных заявок, регион будут представлять 240 конкурсантов.Конкурс проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».Заместитель генерального директора АНО «Диалог»сообщила, что у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов – например, об образовании в digital-сфере.«Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции и его победителями станут настоящие звезды, которые будут востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса. Еще один важный результат – высокое внимание профессионального сообщества: крупных компаний, ассоциаций, отдельных экспертов в области digital», – добавила Юлия Аблец.Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»тоже высоко оценил результаты заявочной кампании.«Для отраслевого конкурса это довольно высокий уровень интереса. Мы получили заявки из каждого региона страны, активны были южноуральцы. Челябинская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству участников, а в УрФО по регистрации на конкурс заняла второе место. Всего от региона заявки прислали 240 человек. Для нас важно, что в этом конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии. Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям», – сказал Алексей Комиссаров.В настоящее время эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа. Член Экспертного совета конкурсасообщил, что для внесения изменений и загрузки заданий выделено дополнительное время, доступ в личном кабинете продлен до 12:00 по московскому времени 14 марта.«Изучая видеоинтервью и презентации участников, мы заметили, что не все из них внимательно прочитали наши правила и инструкции. Мы рекомендуем всем конкурсантам проверить свои работы на соответствие формальным требованиям по содержанию и оформлению. Для этого мы предоставили дополнительное время на улучшения и соответствующим образом уточнили правила», – рассказал Павел Безручко. AzAzA 2021-03-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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