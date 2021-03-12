В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

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С 15 по 26 марта на территории Челябинской области запланировано проведение первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно значимой информации.Жители региона смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»: 8-(351)-775-11-91.