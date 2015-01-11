Все секреты Сороковки – в одном спектакле театра кукол

В экспозицию вошли работы известных фотохудожников города, творчески точно передали свое отношение к родному Озерску Евгений Гецев, Алексей Женин, Лев Кириллов, Михаил Лубнин, Владимир Оськин, Валерий Ушаков, Александр Хаснулин, Владимир Чирков. Были использованы архивные фотографии Геннадия Золотарева и Виктора Окулова.
Выставку удалось сделать благодаря поддержке руководителя Озерского отделения «ДОСААФ» Антона Чучалина.
Молодой дизайнер театра кукол Дарья Смолякова, которая создавала театральные плакаты, очень волновалась:
- Это моя первая выставка. В городе я живу недавно. Хотелось рассказать о нем так, чтобы мое очарование и любовь к уютным улочкам старого города, монументальности новостроек, историческим личностям, судьба которых связана с атомным городом, передалась всем посетителям выставки и спектакля «Вовка из Сороковки».
Фото Владимира Чиркова.
На открытии выставки присутствовали не только участники проекта, но и официальные лица: заместитель председателя первичной профсоюзной огранизации ФГУП «ПО «Маяк» Олег Биюшкин, начальник Управления культуры Светлана Степанова, а также представители всех средств массовой информации.
Фото Владимира Чиркова.
Первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев:
- Когда пришел на спектакль, невольно возник вопрос, что я здесь делаю? Но, начал смотреть и понял, его должен увидеть каждый житель, независимо от возраста. Точно и деликатно рассказали актеры историю родного города. Важно приходить на такие спектакли всей семьей, чтобы дети знали о своей малой родине, гордились принадлежностью к ее истории.
В.А. Вельке и Ю.Б. Клепикова, фото Александра Хаснулина.
Виталий Вельке, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа, член фракции «Единая Россия»:
- Замечательная идея - спектакль об атомном городе - дополнить выставкой знаковых мест Озерска. Получается виртуальное путешествие по родному городу, которое потом дополняется важной информацией на спектакле, поставленном к 75-летнему юбилею атомной отрасли и Озерска. Этот спектакль и выставку должны посетить не только театральные зрители. Посмотрев с детьми, можно продолжить потом разговор дома с бабушками и дедушками, поговорить об истории своего края и людях, построивших наш удивительный город.
Фото Михаила Лубнина.
Виталий, постоянный зритель театра кукол, как всегда пришел на открытие с необычными подарками, в этот раз торты с названием спектакля стали сюрпризом всем участникам выставки. А маленький Вовка – талисманом, с которым дети любят теперь фотографироваться.
Ваня с Вовочкой, фото Михаила Лубнина.
Цель нового проекта театра - рассказать об атомном городе маленьким озерчанам. Без знания прошлого, не построишь настоящего.
Артисты театра Роман Соловьев и Алена Захарчук фото Михаила Лубнина.
Информация Муниципального театра кукол «Золотой Петушок».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа