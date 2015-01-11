2021-03-15YEKT09:00:00 | Губерния Морсы, квашеная капуста и картофельный агростартап: центр «Мой бизнес» устроил шоп-тур в Красноармейский район Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Раскрыть возможности муниципальных районов в сфере малого бизнеса, в том числе с господдержкой, наладить взаимодействие, помочь в продвижении местных продуктов – такова цель шоп-туров, которые в 2021 году организует Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров регионального фонда развития предпринимательства «Мой бизнес». Поездка в Красноармейский район за фермерскими продуктами позволила ознакомиться с самобытной культурой, сельскими промыслами и местным производством пищевых продуктов в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает минсельхоз.В числе участников мартовского шоп-тура — представители Фонда поддержки предпринимательства Челябинской области, Россельхозбанка, общественной организации «Опора России», туристической компании, ветеранской организации. Первым пунктом гастрономического путешествия стала компания «Челябэкопродукт», которая расположена в районном центре — селе Миасском — и производит натуральные морсы под торговой маркой «Морсика». Как рассказал директор предприятия Александр Иванов, производство натуральных ягодных морсов началось в 2015 году. Поначалу был небольшой цех площадью 70 квадратных метров, а сейчас здесь отдельная огороженная территория, два здания, полторы тысячи квадратов площади: производственные, складские и офисные помещения.«Развитие наша компания получила благодаря в том числе господдержке. Первая субсидия, которую мы получили, — это возмещение первоначального взноса по лизинговым платежам. На нее мы приобрели погрузчик. Несколько раз получали помощь от Фонда поддержки предпринимательства. Одна из значимых поддержек — поездка в Китай: мы изучали предпочтения китайских потребителей, отвозили наши морсы пробовать. Оказалось, надо дорабатывать, потому что они — любители чего-нибудь поострее. Допустим, такого, как вкус «малина — чили» или «черная смородина с черным перцем». В 2020 году благодаря администрации Красноармейского района участвовали в выставке «Агро 2020», наши морсы получили три золотые медали», — рассказывает Александр Иванов.Он провел для участников поездки краткую экскурсию по предприятию, показал технологическое оборудование, образцы продукции.Еще одним пунктом шоп-тура стало производство квашеной капусты по домашним рецептам. Уже четыре месяца в селе Шумово делают различные виды квашеной капусты. Специально для изготовления такой продукции год назад было создано крестьянское фермерское хозяйство. Глава КФХ Антон Козлов признается, что к этому шагу их привела невысокая рентабельность выращивания овощей с продажей без переработки.«На сырых овощах далеко не уедешь, поэтому в прошлом году открыли КФХ, начали переработку. Поэкспериментировали месяца три-четыре, всё хорошо получилось. Поучаствовали в выставке «Агро» 2020 года, получили золотую медаль за капусту. Видим, что людям понравилось, есть будущее у продукта, — рассказал Антон Козлов. — Сейчас реализуем продукцию в Челябинске, Миассе, Кыштыме, Магнитогорске под брендом «Петровские соленья». Развиваем сеть продаж, наращиваем объемы. Ориентир на несетевые магазины, фермерские магазины, экомагазины. В перспективе — корейская морковь, сок квашеной капусты. Рецепты квашения капусты — домашние, их пришлось доработать под производство, под технику большой производительности. Я сам в деревне вырос, мама, бабушка делали квашеную капусту, вот с ними и разработали рецепты».Площадь выращивания капусты в фермерском хозяйстве А.П. Козлова — около 10 гектаров, еще 40 га — под картофелем, свеклой, морковью и луком. Выращивают капусту с минимальной механизацией. Сезонные рабочие набираются из местных жителей, в сезон работают до 10 человек.Село Шумово в Красноармейском районе всегда было одним из центров овощепроизводства и выращивания зерновых. В 1990-е годы на остатках Шумовского совхоза Петр Козлов — отец Антона — организовал агрофирму, которая в начале 2000-х стала называться «Шумек». Овощами и зерновыми занимаются уже 17 лет. Выращивают картофель, свеклу, капусту, лук, зерновые культуры.Участники шоп-тура побывали в гостях у Зинатуллы Абитова, который в этом году вместе с сыном Мирасом намеревается всерьез заняться выращиванием картофеля. Они арендуют 350 гектаров земли рядом со своей деревней Якупово. Опыт работы на земле есть, Зинатулла Абитов в свое время окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (сейчас — ЮУрГАУ). Чтобы не зависеть от перекупщиков, которые в таких отдаленных деревнях диктуют низкие закупочные цены на овощи, будут строить картофелехранилище. В прошлом году пришлось решать проблему с земельным участком под это строительство, с помощью сельской администрации все разрешения получены. А чтобы хватило средств на приобретение стройматериалов, в этом году хотят подать заявку в минсельхоз на получение гранта «Агростартап».Еще одна задумка Зинатуллы Сулеймановича (с подачи специалистов Фонда развития предпринимательства) — это гостевой бизнес.«Сейчас же сельский туризм развивается, почему бы не попробовать? — рассуждает Зинатулла Абитов. — Я большой дом построил, реализовал все свои строительные фантазии. Три этажа, — у меня дети, внуки, — когда дом строил, рассчитывал, что они тоже будут жить: нас 17 человек, когда собираемся вместе. Но все разъехались. Фонд предлагает нам гостевой бизнес. Поэтому думаем, чтобы организовать такое дело. У нас тут в мае хорошо, рыбалка, свежий воздух. В доме все удобства, есть горячая вода».Поездка в Красноармейский район включала и посещение села Бродокалмак, где проходит неделя русской культуры «Весеннее равноденствие». Участники поездки побывали на ярмарке деревенских изделий, в том числе фермерских продуктов, которая была организована в Детской школе искусств, а также посетили пимокатный цех, где изготавливают валенки ручной работы. В селе Миасском путешественники осмотрели экспонаты районного краеведческого музея.Напомним, шоп-тур – это новая мера поддержки сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Организует их центр «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиРаскрыть возможности муниципальных районов в сфере малого бизнеса, в том числе с господдержкой, наладить взаимодействие, помочь в продвижении местных продуктов – такова цель шоп-туров, которые в 2021 году организует Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров регионального фонда развития предпринимательства «Мой бизнес». Поездка в Красноармейский район за фермерскими продуктами позволила ознакомиться с самобытной культурой, сельскими промыслами и местным производством пищевых продуктов в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает минсельхоз.В числе участников мартовского шоп-тура — представители Фонда поддержки предпринимательства Челябинской области, Россельхозбанка, общественной организации «Опора России», туристической компании, ветеранской организации. Первым пунктом гастрономического путешествия стала компания «Челябэкопродукт», которая расположена в районном центре — селе Миасском — и производит натуральные морсы под торговой маркой «Морсика». Как рассказал директор предприятия, производство натуральных ягодных морсов началось в 2015 году. Поначалу был небольшой цех площадью 70 квадратных метров, а сейчас здесь отдельная огороженная территория, два здания, полторы тысячи квадратов площади: производственные, складские и офисные помещения.«Развитие наша компания получила благодаря в том числе господдержке. Первая субсидия, которую мы получили, — это возмещение первоначального взноса по лизинговым платежам. На нее мы приобрели погрузчик. Несколько раз получали помощь от Фонда поддержки предпринимательства. Одна из значимых поддержек — поездка в Китай: мы изучали предпочтения китайских потребителей, отвозили наши морсы пробовать. Оказалось, надо дорабатывать, потому что они — любители чего-нибудь поострее. Допустим, такого, как вкус «малина — чили» или «черная смородина с черным перцем». В 2020 году благодаря администрации Красноармейского района участвовали в выставке «Агро 2020», наши морсы получили три золотые медали», — рассказывает Александр Иванов.Он провел для участников поездки краткую экскурсию по предприятию, показал технологическое оборудование, образцы продукции.Еще одним пунктом шоп-тура стало производство квашеной капусты по домашним рецептам. Уже четыре месяца в селе Шумово делают различные виды квашеной капусты. Специально для изготовления такой продукции год назад было создано крестьянское фермерское хозяйство. Глава КФХпризнается, что к этому шагу их привела невысокая рентабельность выращивания овощей с продажей без переработки.«На сырых овощах далеко не уедешь, поэтому в прошлом году открыли КФХ, начали переработку. Поэкспериментировали месяца три-четыре, всё хорошо получилось. Поучаствовали в выставке «Агро» 2020 года, получили золотую медаль за капусту. Видим, что людям понравилось, есть будущее у продукта, — рассказал Антон Козлов. — Сейчас реализуем продукцию в Челябинске, Миассе, Кыштыме, Магнитогорске под брендом «Петровские соленья». Развиваем сеть продаж, наращиваем объемы. Ориентир на несетевые магазины, фермерские магазины, экомагазины. В перспективе — корейская морковь, сок квашеной капусты. Рецепты квашения капусты — домашние, их пришлось доработать под производство, под технику большой производительности. Я сам в деревне вырос, мама, бабушка делали квашеную капусту, вот с ними и разработали рецепты».Площадь выращивания капусты в фермерском хозяйстве А.П. Козлова — около 10 гектаров, еще 40 га — под картофелем, свеклой, морковью и луком. Выращивают капусту с минимальной механизацией. Сезонные рабочие набираются из местных жителей, в сезон работают до 10 человек.Село Шумово в Красноармейском районе всегда было одним из центров овощепроизводства и выращивания зерновых. В 1990-е годы на остатках Шумовского совхоза Петр Козлов — отец Антона — организовал агрофирму, которая в начале 2000-х стала называться «Шумек». Овощами и зерновыми занимаются уже 17 лет. Выращивают картофель, свеклу, капусту, лук, зерновые культуры.Участники шоп-тура побывали в гостях у, который в этом году вместе с сыном Мирасом намеревается всерьез заняться выращиванием картофеля. Они арендуют 350 гектаров земли рядом со своей деревней Якупово. Опыт работы на земле есть, Зинатулла Абитов в свое время окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (сейчас — ЮУрГАУ). Чтобы не зависеть от перекупщиков, которые в таких отдаленных деревнях диктуют низкие закупочные цены на овощи, будут строить картофелехранилище. В прошлом году пришлось решать проблему с земельным участком под это строительство, с помощью сельской администрации все разрешения получены. А чтобы хватило средств на приобретение стройматериалов, в этом году хотят подать заявку в минсельхоз на получение гранта «Агростартап».Еще одна задумка Зинатуллы Сулеймановича (с подачи специалистов Фонда развития предпринимательства) — это гостевой бизнес.«Сейчас же сельский туризм развивается, почему бы не попробовать? — рассуждает Зинатулла Абитов. — Я большой дом построил, реализовал все свои строительные фантазии. Три этажа, — у меня дети, внуки, — когда дом строил, рассчитывал, что они тоже будут жить: нас 17 человек, когда собираемся вместе. Но все разъехались. Фонд предлагает нам гостевой бизнес. Поэтому думаем, чтобы организовать такое дело. У нас тут в мае хорошо, рыбалка, свежий воздух. В доме все удобства, есть горячая вода».Поездка в Красноармейский район включала и посещение села Бродокалмак, где проходит неделя русской культуры «Весеннее равноденствие». Участники поездки побывали на ярмарке деревенских изделий, в том числе фермерских продуктов, которая была организована в Детской школе искусств, а также посетили пимокатный цех, где изготавливают валенки ручной работы. В селе Миасском путешественники осмотрели экспонаты районного краеведческого музея.Напомним, шоп-тур – это новая мера поддержки сельскохозяйственных производителей Челябинской области. Организует их центр «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2021-03-15YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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