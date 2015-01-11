Южноуральская велогонщица выиграла Кубок России по маунтинбайку

Титулованная спортсменка из Копейска Эльвира Хайруллина завоевала золотую медаль Кубка России, прошедшего в городе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Велогонщице из Челябинской области не оказалось равных среди женщин в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием», сообщает минспорт.Чемпионка России в этой дисциплине, Эльвира Хайруллина пришла к финишу первой, оставив позади себя москвичку Гузель Ахмадуллину, а также своего партнера по команде, еще одну воспитанницу СШОР-2 Копейска Диану Богданову. У мужчин в финальный заезд пробился еще один копейчанин Егор Сапегин. У него в итоге четвертый результат.Отметим, что прошедшие соревнования являлись отборочными для участия в финале V Летней Спартакиады молодежи России.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области