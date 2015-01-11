Участники хакатона QA Assistant приступили к разработке чат-бота для первой линии поликлиник Челябинска

На первом этапе хакатона, который проводился в конце февраля, студенты разработали проекты чат-бота для первой линии поликлиник. Теперь будущим специалистам совместно с сотрудниками iТерритории и ЮУрГУ предстоит не только создать, но и испытать цифровой продукт на практике, сообщает мининформ.В офисе Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий (iТерритории), подведомственного мининформу Челябинской области, прошла встреча со студентами – участниками февральского хакатона QA Assistant. Команды разрабатывали проект чат-бота для первой линии поликлиник. На встречу пришли 13 студентов ЮУрГУ, из них 95% учатся на IT-специальностях, один на кафедре фундаментальной и прикладной лингвистики, два являются магистрами.Участников поприветствовал заместитель директора iТерритории Михаил Пичик. «После проведенного хакатона в феврале мы собрали обратную связь от участников и увидели, что студенты хотели бы разработать MVP (минимально жизнеспособный продукт). Мы решили поставить высокую, но достижимую цель – надо не только разработать версию, но и внедрить проект в практику работы поликлиник города Челябинска», - сообщил он, добавив, что руководство iТерритории окажет проектной группе поддержку на всех этапах работы.Елена Бунова, программный директор «Точки Кипения» ЮУрГУ, рассказала о важности участия в таком проекте и трехстороннем конгломерате вуза, «Точки кипения» и iТерритории. «Это будет не просто учебная практика, а реализация актуального проекта для нашего города», - отметила представитель университета.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области