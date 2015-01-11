Участники хакатона QA Assistant приступили к разработке чат-бота для первой линии поликлиник Челябинска

В 2021 году событие пройдет в городе Салехарде в формате кейс-форума, состоящего из 7 образовательных, но в тоже время практических треков, каждый из которых в результате будет иметь готовые продукты, такие как экоакция по очистке берега в поселке Салемал, короткометражный фильм, маршрут для путешествия и другие. Форум пройдет очно в течение недели с 3 по 9 июля, но с подготовкой участников в онлайн-формате с 1 июня по 2 июля. Участниками станут 350 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет.

Ежегодно форум меняет место проведения: впервые регионом-организатором стал Ямал. Отличать событие будет не только знакомством с богатыми природным и культурным достояниям (этнографическая поездка в стойбище, восхождение к леднику Романтиков), но и организация форума внутри городского пространства, общефорумные мероприятия будут доступны для посещения местными жителями.Форум является одним из событий всероссийской форумной кампании, особенность которого заключается в формировании образовательной программы, основанной на принципе соавторства и распределению за каждым их субъектов федерального округа функций и ответственности за реализацию программы тематических площадок:«Урал экологичный» – Ямало-Ненецкий автономный округ;«Урал туристический» – Ямало-Ненецкий автономный округ;«Урал урбанистический»– ХМАО;«Урал цифровой» – Свердловская область;«Урал творческий» – Тюменская область;«Урал образовательный» – Челябинская область;«Урал исследовательский» – Курганская область.Общее количество участников: 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В их числе: по 50 представителей от каждого из субъектов Уральского федерального округа, 20 – представителей других субъектов РФ, 20 – соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья.Заявочная кампания и отбор участников пройдет с 1 апреля по 31 мая 2021 года; подготовительный заочный этап – с 1 июня по 2 июля 2021 года; очный этап – с 3 по 9 июля 2021 года. Подготовительный заочный этап форума будет организован в онлайн-формате и предполагает образовательную и предварительную работу в дистанционном формате. Данный этап направлен на подготовку и проработку кейсов, реализуемых на протяжении очного этапа форума в зависимости от выбранных участниками треков. Очный этап предполагает деятельность на территории проведения, включая решение кейс-задач в рамках выбранного трека, а также участие в образовательной, туристической, спортивной, культурной, творческой и иных программах, реализуемых организаторами.Форум молодежи «УТРО» – это крупнейшая образовательная молодежная площадка, на которой участники, получают дополнительные знания и компетенции, презентуют социальные проекты и борются за гранты.Организатором форума является департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Соорганизаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Департамент образования и молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление молодежной политики Челябинской области, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области; Департамент образования и науки Курганской области.Официальный сайт форума: www.forumutro.ru. Группа в социальной сети «ВКонтакте»: www.vk.com/forum.utro, аккаунт в Инстаграм: instagram.com/ytro_2020. Подробнее