Челябинцы завоевали весь комплект медалей на первенстве России по лыжному ориентированию в Архангельске

В Архангельске завершилось первенство страны - один из последних стартов этого зимнего сезона в лыжном ориентировании. Обилие снега, хорошо подготовленные трассы и комфортная весенняя погода – все это добавило эмоций и желания завершить зиму на «ударной волне». В результате южноуральцы отличились во всех видах соревновательной программы.Недавний призер первенства мира в Эстонии челябинец Артемий Дорма («серебро» и «бронза») в Архангельске завоевал весь комплект наград: золотая медаль в спринте, серебряная - на удлиненной дистанции и бронзовая - в эстафете. В эстафетной гонке в команде Челябинской области вместе с Артемием третьими призерами также стали Даниил Давыдов и Данила Быков. Последний также выиграл бронзовую медаль на длинной дистанции.Сезон в лыжном ориентировании продолжится первенством Уральского федерального округа, которое пройдет с 19 марта в Ханты-Мансийске.
Источник: Газета «КП-Челябинск»