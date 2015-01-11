2021-03-15YEKT18:00:00 | Губерния Больше 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области









В Челябинской области за 2020 год выполнили нормы ГТО 60 233 человека. Среди них как школьники, студенты, так и люди старшего поколения, сообщает минспорт.В федеральном рейтинге ГТО Челябинская область совершила прорыв. По итогам IV квартала 2020 года регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с 9-го на 4-е место. В критерии оценки входили такие показатели, как:доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет и доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия.Спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в марте отмечает двойной день рождения – 90 лет с момента основания и семь лет с момента возрождения. В связи с этим по стране стартуют различные мероприятия.«Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в «Дни ГТО», все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», - сообщил министр спорта России Олег Матыцин.Попробовать свои силы в испытаниях можно прямо на улице: за последние два года по России в парках и скверах построили 1128 специальных площадок в рамках проекта «Демография». Каждая – это комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами.«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», - сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.За последние семь лет к комплексу ГТО приобщились 14 с пловиной миллионов человек по всей стране. 4,4 миллиона из них уже получили свои знаки отличия. Комплекс ГТО и дальше будет работать на развитие массового спорта и привлекать к здоровому образу жизни как можно больше людей. Уже к 2030 году число ЗОЖников вырастет до 70%.Чтобы выполнить нормы ГТО в Челябинске и Челябинской области, зарегистрируйтесь на официальном портале ГТО (user.gto.ru/user/register) и подайте заявку в любой из 55 функционирующих в регионе Центров тестирования ГТО.







Источник: пресс-служба минспорта Челябинской областиВ Челябинской области за 2020 год выполнили нормы ГТО 60 233 человека. Среди них как школьники, студенты, так и люди старшего поколения, сообщает минспорт.В федеральном рейтинге ГТО Челябинская область совершила прорыв. По итогам IV квартала 2020 года регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с 9-го на 4-е место. В критерии оценки входили такие показатели, как:доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет и доля населения, принявшего участие и выполнившего нормативы на знаки отличия.Спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в марте отмечает двойной день рождения – 90 лет с момента основания и семь лет с момента возрождения. В связи с этим по стране стартуют различные мероприятия.«Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в «Дни ГТО», все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», - сообщил министр спорта России.Попробовать свои силы в испытаниях можно прямо на улице: за последние два года по России в парках и скверах построили 1128 специальных площадок в рамках проекта «Демография». Каждая – это комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажерами.«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», - сообщил вице-премьер правительства РФ.За последние семь лет к комплексу ГТО приобщились 14 с пловиной миллионов человек по всей стране. 4,4 миллиона из них уже получили свои знаки отличия. Комплекс ГТО и дальше будет работать на развитие массового спорта и привлекать к здоровому образу жизни как можно больше людей. Уже к 2030 году число ЗОЖников вырастет до 70%.Чтобы выполнить нормы ГТО в Челябинске и Челябинской области, зарегистрируйтесь на официальном портале ГТО (user.gto.ru/user/register) и подайте заявку в любой из 55 функционирующих в регионе Центров тестирования ГТО. Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области AzAzA 2021-03-15YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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