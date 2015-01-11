Школьница из Магнитогорска победила в общенациональном конкурсе-ассамблее «Пушкин и Будущее России»

Центр духовно-нравственного единения «Будущее» подвел итоги общенационального конкурса-ассамблеи «Пушкин и Будущее России».Участниками конкурса стали дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из многодетных семей. По словам организаторов, цель мероприятия — помочь ребятам раскрыть свои таланты, способствовать их личностному и профессиональному становлению.Воспитанница магнитогорского центра помощи детям «Родник», учащаяся 4 класса Виктория М. под руководством педагога Галины Бакировой подготовила выступление, которое было высоко оценено жюри. В итоге Виктория заняла первое место в номинации «Добро».«Вика очень ответственно относится к учебе, активно участвует в общественной жизни школы, нашего центра. На всех праздниках и мероприятиях выступает, танцует, исполняет главные роли в драматических постановках, роли в сказках, озвучивает персонажей кукольного театра. Без ее участия не обходится ни один праздник. Поэтому неудивительно, что ее талант заметили и высоко оценили члены жюри всероссийского конкурса», — рассказала педагог центра помощи детям, Галина Бакирова.Узнав о своей победе в конкурсе, Вика сначала удивилась, а потом очень обрадовалась. Первое, что Вика произнесла: «А мы еще будем принимать участие в других конкурсах? Я очень хочу стать актрисой!».Виктория постоянная участница ежегодного городского конкурса среди детей, оставшихся без попечения родителей, «Весна победы», КВНа, конкурсов «Праздник лета» и «Осенняя сказка». Девочка неоднократно принимала участие во всероссийских и областных конкурсах, она дипломант 1 степени Всероссийского конкурса детского творчества в номинации конкурс рисунков и новогодних костюмов «Здравствуй, новый год!», организованного Центром роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн».