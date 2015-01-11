«Ростелеком» и минобрнауки Челябинской области провели родительское собрание по кибербезопасности

Представители ведущего цифрового провайдера страны компании «Ростелеком», министерства образования и науки, министерства здравоохранения Челябинской области и регионального Совета родителей провели масштабное онлайн-мероприятие для родителей. Встреча состоялась на площадке Регионального центра оценки качества и информатизации образования. В мероприятии приняли участие более восьми тысяч южноуральцев. Участники рассмотрели все за и против вопроса пребывания детей в интернете. Объяснили, как выявить уловки кибермошенников, распознать фишинговую ссылку, противостоять психологическому давлению злоумышленников, рассказали об основных правилах кибергигиены.«Технологии, которые используют мошенники, становятся все сложнее. По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, за последние три года наблюдается увеличение количества вредоносных электронных рассылок на 30 % в год. Жертвами хакеров становятся как организации, так и рядовые интернет-пользователи. Опасные рассылки очень похожи на привычные письма. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах. В среднем каждый седьмой пользователь поддается на уловки кибермошенников. Поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены в интернете», - отметила Елена Головаш
, менеджер проектов по информационной безопасности Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».Спикеры рассказали родителям о последствиях многочасового сидения за экраном монитора, вооружили знаниями о профилактике детских заболеваний, связанных с неправильным образом жизни, психологических предпосылках «зависания» в Сети, а также о том, какое место отводится информационной безопасности в школах.«Родители сегодня очень переживают по поводу внедрения цифровой образовательной среды в школах Челябинской области. И здесь можно сказать только одно: в ХХI веке нам сложно себя представить без тех возможностей, которые дарят нам интернет и цифровые ресурсы в различных сферах жизни. Естественно, что и образование сегодня невозможно без цифровых ресурсов. Это наглядно доказала ситуация с пандемией», − подчеркнула первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова
.Председатель Совета родителей Челябинской области, психолог Елена Сыркина
обратила внимание на другую сторону проблемы: «Родители часто обращаются с жалобами, что ребенок “залипает” в гаджетах и очень много времени проводит в интернете. Хочу отметить, что здесь в большей степени речь идет скорее про страхи и опасения родителей, а не про детей. Речь об уровне доверия в той или иной семье. Ребенок зачастую бежит в интернет от чего-то или от кого-то. Ограничивать или запрещать детям гаджеты имеет смысл только в рамках разумного, без жесткой конфронтации. А самый лучший способ понять ребенка – это доверие и открытый диалог с ним».Спикеры также обсудили, как эффективно и с пользой наладить учебный процесс в условиях современной реальности с помощью бесплатных цифровых онлайн-сервисов.«Родителям зачастую некогда позаниматься уроками со своим ребенком, а нанимать репетитора с почасовой оплатой довольно накладно. На помощь приходит удобный цифровой онлайн-сервис “Ростелеком. Лицей''. Ресурс подходит школьникам 1–11 классов и удобен для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Самое приятное, что каждый, кто еще ни разу не пользовался сервисом, может сделать это бесплатно при регистрации на сайте lc.rt.ru
. Вам будет доступен любой видеоурок из каждого раздела. А в цифровом видеосервисе Wink в по ссылке “Бесплатно” есть большое количество детских мультиков и видеоблогов, фильмов и сериалов, доступных абсолютно всем зрителям. Для того, чтобы ограничить школьника от нежелательного контента с маркировкой 18+, предусмотрена функция “Родительский контроль”», - рассказала Елена Маршалюк
, заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Полную видеотрансляцию встречи можно смотреть здесь
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