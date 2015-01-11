2021-03-16YEKT08:00:00 | Губерния Публичка приглашает на первое в Челябинске ток-шоу для киноманов – любителей науки Источник: ЧОУНБ









Ток-шоу «Ученые PRO кино» впервые пройдет в Челябинске 17 марта в рамках Дней фантастики в Публичной библиотеке. При помощи эксперта зрители по-новому взглянут на популярные фильмы в жанре космической фантастики, сообща найдут ошибки в повествовании и разберутся, как же все должно быть на самом деле с точки зрения науки, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Организаторы, Информационный центр по атомной энергии, отобрали для обсуждения настоящие блокбастеры, объединенные темой покорения космоса. Для съемок в середине 1960-х культовой картины «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрик выбрал в соавторы писателя Артура Кларка. В основе сюжета рассказ «Часовой», который они сообща в течение двух лет сначала переработали в роман, а затем в сценарий. Во время съемок Кубрик консультировался со специалистами NASA, переживал, что внеземные цивилизации будут открыты до премьеры фильма, использовал записи дыхания космонавта Алексея Леонова при озвучке сцены выхода в открытый космос.Сценарий другого космического блокбастера, «Интерстеллар» Кристофера Нолана, и вовсе основан на научных работах физика-теоретика Кипа Торна. Уже после выхода фильма ученый выпустил книгу «Наука за кадром», посвященную гравитации, черным дырам, пятому измерению и другим явлениям, которые визуально воплощены в этом фильме (на русском языке книга вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»).Впрочем, привлечение консультантов не оградило эти картины от спорных допущений и открыло простор для экспертных комментариев. Научным кинокритиком первого выпуска ток-шоу «Ученые PRO кино» выступит Сергей Замоздра, кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета.Не менее интересным обещает стать детальный разбор эпизодов приключенческой фантастики «Марсианин» (снятого Ридли Скоттом по дебютному роману программиста Энди Вейера) и мелодраматичного триллера «Пассажиры». Кроме того, организаторы и ведущие подготовили познавательный блок, посвященный жанру научной фантастики в кино, и призы за лучшие вопросы эксперту.Ток-шоу «Ученые PRO кино» состоится 17 марта в зале № 1 ЧОУНБ (3-й этаж). Начало - в 18:15. Для участия необходима Юрий Дмитрин.19 марта, в 16:00, состоится мини-фестиваль научно-фантастического кино с просмотром и обсуждением короткометражек и фрагментов культовых фильмов. Обратите внимание: и показ фильмов, и обсуждение с участием руководителя Интеграционного центра ЧелГУ Рафаэля Морейро пройдут на английском языке.Следить за анонсами и онлайн-событиями можно по хештегу #ДниФантастикиВПубличке.







Источник: ЧОУНБТок-шоу «Ученые PRO кино» впервые пройдет в Челябинске 17 марта в рамках Дней фантастики в Публичной библиотеке. При помощи эксперта зрители по-новому взглянут на популярные фильмы в жанре космической фантастики, сообща найдут ошибки в повествовании и разберутся, как же все должно быть на самом деле с точки зрения науки, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Организаторы, Информационный центр по атомной энергии, отобрали для обсуждения настоящие блокбастеры, объединенные темой покорения космоса. Для съемок в середине 1960-х культовой картины «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрик выбрал в соавторы писателя Артура Кларка. В основе сюжета рассказ «Часовой», который они сообща в течение двух лет сначала переработали в роман, а затем в сценарий. Во время съемок Кубрик консультировался со специалистами NASA, переживал, что внеземные цивилизации будут открыты до премьеры фильма, использовал записи дыхания космонавта Алексея Леонова при озвучке сцены выхода в открытый космос.Сценарий другого космического блокбастера, «Интерстеллар» Кристофера Нолана, и вовсе основан на научных работах физика-теоретика Кипа Торна. Уже после выхода фильма ученый выпустил книгу «Наука за кадром», посвященную гравитации, черным дырам, пятому измерению и другим явлениям, которые визуально воплощены в этом фильме (на русском языке книга вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»).Впрочем, привлечение консультантов не оградило эти картины от спорных допущений и открыло простор для экспертных комментариев. Научным кинокритиком первого выпуска ток-шоу «Ученые PRO кино» выступит, кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета.Не менее интересным обещает стать детальный разбор эпизодов приключенческой фантастики «Марсианин» (снятого Ридли Скоттом по дебютному роману программиста Энди Вейера) и мелодраматичного триллера «Пассажиры». Кроме того, организаторы и ведущие подготовили познавательный блок, посвященный жанру научной фантастики в кино, и призы за лучшие вопросы эксперту.Ток-шоу «Ученые PRO кино» состоится 17 марта в зале № 1 ЧОУНБ (3-й этаж). Начало - в 18:15. Для участия необходима предварительная регистрация .Напоминаем, что Дни фантастики в Публичке пройдут с 16 по 20 марта. В их программе еще несколько событий свяжут научную фантастику и кино.Так, 18 марта, в 18:00, в клубе [Се]реальность обсудят сериал Кэри Фукунаги «Маньяк» с Джоной Хиллом и Эммой Стоун в главных ролях. Их герои участвуют в тестировании нового препарата, способного исцелить любую психологическую травму, однако искусственный интеллект, контролирующий процесс, неожиданно сам сталкивается с травмирующими обстоятельствами. Экспертом на встрече выступит руководитель отдела машинного обучения компании «Интерсвязь».19 марта, в 16:00, состоится мини-фестиваль научно-фантастического кино с просмотром и обсуждением короткометражек и фрагментов культовых фильмов. Обратите внимание: и показ фильмов, и обсуждение с участием руководителя Интеграционного центра ЧелГУпройдут на английском языке.Следить за анонсами и онлайн-событиями можно по хештегу #ДниФантастикиВПубличке. Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-03-16YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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