На Южном Урале пенсионеры осваивают азы цифровой грамотности

В Челябинской области продолжается обучение пенсионеров цифровым технологиям. Этому способствует социально значимый проект «Право на знание», который реализует Общество «Знание».При помощи преподавателей и ранее обученных smart-волонтеров пенсионеры области повышают мобильную грамотность, осваивают функции портала Госуслуг. На курсах студенты старшего поколения узнают, как через интернет записываться к врачу, писать заявления в органы власти, оплачивать штрафы и налоги.Курсы по обучению пенсионеров цифровой грамотности проводятся в Челябинской области несколько лет, и практика показывает, что эти знания необходимы для них как воздух. После занятий пожилые слушатели более уверенно чувствуют себя со своим гаджетом, могут искать информацию в интернете и более свободно пользоваться изученными приложениями.В настоящее время Обществом «Знание» курсы мобильной грамотности проводятся в Челябинске, Коркино, Троицке, Златоусте и селе Миасском. В марте занятия начались на базе МФЦ в Чебаркуле.«Мы хотим помочь старшему поколению научиться использовать возможности смартфона и мобильных приложений, показать, что смартфон – это не страшно. Смартфоны гораздо функциональней уже устаревших кнопочных телефонов Умение грамотно пользоваться дает новые возможности для общения, - говорит председатель правления Общества «Знание» Владимир Лушников. - В городе Коркино слушательница Общества «Знание» в возрасте 92 года освоила программу Zoom и теперь смотрит наши лекции из дома».Реализация социально значимого проекта «Право на знания» производится с использованием гранта губернатора Челябинской области.







Источник: Общество «Знание»