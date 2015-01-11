Стартовало обучение студенческих педагогических отрядов Челябинской области

Более 300 студентов Южного Урала с марта стали слушателями Межвузовского центра подготовки вожатых. Молодые люди научатся работать с детьми, а затем покажут свои знания на сборах, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Межвузовский центр подготовки вожатых (МЦПВ) – это образовательный проект Челябинского областного студенческого отряда для молодежи, желающей обучиться новой для себя профессии – вожатого детского оздоровительного лагеря.На занятиях молодежь изучает основы организации мероприятий, рассматривает вопросы психологии и особенности детей различного возраста, а также пробует различные мастер-классы. Не остаются без внимания вопросы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, конфликтологии и нормативно-правовой базы детских оздоровительных лагерей.В этом году обучение проходит в очно-заочном формате. Чередуются лекционные и практические недели. Всего планируется провести 12 теоретических и 13 практических занятий. Дважды в месяц молодежь проходит промежуточное тестирование.«Обучение вожатых – неотъемлемая часть марта и апреля. В этом году ввиду нового формата обучения работа строится немного по-другому, мы ищем новые крутые форматы, которые помогут нам воспитать новое поколение. Каждому, кто задействован в этом процессе, хочется пожелать терпения и напомнить, ради чего мы это делаем – ради горящих детских глаз!» – комментирует куратор МЦПВ 2021 года Елена Кучина.По итогам программы участники курса сдадут экзамен и покажут усвоенные знания на учебном выезде, где воссоздается атмосфера лагерной смены.Поддержку в записи видеоуроков оказал институт открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета.Отметим, что ежегодно в детских лагерях Челябинской области работает более 400 представителей студенческих педагогических отрядов.