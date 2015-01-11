2021-03-16YEKT17:00:00 | Губерния Экоактивисты оценили ход работ по рекультивации Челябинской городской свалки Источник: Общественная палата Челябинской области









Общественная палата Челябинской области совместно с представителями министерства экологии региона и экоактивистами провела выездное мероприятие по вопросу рекультивации Челябинской городской свалки. Общественники оценили ход работ на бывшей свалке, которая в ближайшей перспективе должна превратиться в зеленый холм, сообщает пресс-служба палаты.Напомним, начало эксплуатации свалки было положено в 1949 году, а официальное закрытие состоялось в 2018 году. Городская свалка в Челябинске эксплуатировалась почти 70 лет и стала одной из крупнейших свалок в городской черте. Рекультивация свалки выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».Экскурсию по свалке провели специалисты Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» и активисты региональной экологической общественной организации «АнтиСМОГ».Общественники своими глазами смогли увидеть, на каком этапе находится рекультивация полигона, и ознакомиться с технологиями, которые применяются для ликвидации объекта.Вице-президент региональной экологической общественной организации «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин рассказал, каким образом ведется общественный контроль по ликвидации свалки и на каком этапе находится рекультивация.«Наша организация несколько лет занимается общественным контролем за городской свалкой, совместно с другими общественными организациями мы принимали участие в ее закрытии, а после закрытия следили за тем, чтобы мусор больше сюда не привозили. Все нарушения фиксировали активисты и передавали информацию в оперативные службы. Когда началась рекультивация свалки, мы наблюдали за каждым этапом ее ликвидации и за тем, как изменяются показатели атмосферного воздуха, что является основной нашей задачей», - сообщил Евгений Маленкин.Экоактивист отметил, что все вопросы, которые возникали у общественников на разных этапах рекультивации, удавалось оперативно решать посредством диалога с руководством ФГУП «Федеральный экологический оператор».Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко считает, что на таких объектах общественный контроль крайне необходим. Южноуральцы должны знать и видеть каждый этап рекультивации и результат работы по ликвидации объекта накопленного вреда.«Замечаний по проекту рекультивации свалки у меня не возникает, все идёт по плану, но очень волнует вопрос, что же будет с землей дальше, как мы будем ее эксплуатировать. В течение 20 лет здесь невозможно будет построить что-либо, но уже сейчас стоит задуматься над тем, как использовать эту землю во благо. Думаю, спустя время здесь вполне можно построить горнолыжную трассу», - сказал член Общественного Совета госкорпорации «Росатом» по экологии – рабочей группы по обращению с отходами I и II класса опасности и рекультивации свалок на территории России Виталий Полторацкий.В ходе разговора участники встречи озвучили еще один нюанс, который волнует экологических активистов. На территории свалки находится два отстойника нефтепродуктов, один отстойник уже рекультивирован, а второй остался нетронутым. Причина этому - вышедший участок земли из границ проектирования.Виталий Полторацкий рассказал собравшимся, что оставшийся отстойник нефтепродуктов хранит в себе около 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов. Он призвал представителей министерства экологии обратить внимание на эту проблему и постараться решить ее в кратчайшие сроки.Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, отвечая на вопросы общественников, объяснила, почему участок земли на котором расположен второй отстойник нефтепродуктов не вошел в границы объекта проектирования.«Когда проектировщик делал запрос в Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, на тот момент были выявлены некие обременения, а именно этот земельный участок находился в пользовании некого юридического лица. Далее уже на этапе выполнения работ по рекультивации свалки выяснилось, что это ошибочная информация и этот земельный участок даже никогда не стоял на кадастровом учете. А одним из условий организации, которая занимается рекультивацией объекта является нахождение земельного участка в муниципальной или областной собственности. Именно поэтому в тот момент мы не могли взять этот участок в проектирование, и он не вошел в объем работ. В этом году участок поставлен на кадастровый учет, и работы по его рекультивации будут проводиться отдельно», - пояснила Яна Куприкова.Представители регионального министерства экологии уверены, что при реализации проекта рекультивации Челябинской городской свалки осуществляется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от бывшего объекта размещения, и к 2022 году проект по рекультивации должен быть полностью завершен. После проведения всех работ данный земельный участок перейдет на баланс администрации города.«Результаты труда по рекультивации городской Челябинской свалки впечатляют. Наверно, многим южноуральцам было бы интересно посетить этот объект в рамках экскурсии. Уверен, после увиденного у многих граждан отпали бы все сомнения и домыслы о качестве проводимых работ. То, что сегодня увидел я, вызывает большое доверие, начиная от команды профессионалов и оборудования, которое используется для выполнения всего объема работ», - рассказал член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.Оценивая результаты проделанной работы экоактивисты отметили, что для рекультивации применяются современные технологии, благодаря которым более 17,5 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов надежно укрыты высокотехнологичными материалам.Отметим, что ликвидация полигона также включает в себя систему сбора и обезвреживания биогаза и фильтрата, а также создание многофункционального защитного экрана тела свалки.







Источник: Общественная палата Челябинской областиОбщественная палата Челябинской области совместно с представителями министерства экологии региона и экоактивистами провела выездное мероприятие по вопросу рекультивации Челябинской городской свалки. Общественники оценили ход работ на бывшей свалке, которая в ближайшей перспективе должна превратиться в зеленый холм, сообщает пресс-служба палаты.Напомним, начало эксплуатации свалки было положено в 1949 году, а официальное закрытие состоялось в 2018 году. Городская свалка в Челябинске эксплуатировалась почти 70 лет и стала одной из крупнейших свалок в городской черте. Рекультивация свалки выполняется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».Экскурсию по свалке провели специалисты Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» и активисты региональной экологической общественной организации «АнтиСМОГ».Общественники своими глазами смогли увидеть, на каком этапе находится рекультивация полигона, и ознакомиться с технологиями, которые применяются для ликвидации объекта.Вице-президент региональной экологической общественной организации «АнтиСМОГ»рассказал, каким образом ведется общественный контроль по ликвидации свалки и на каком этапе находится рекультивация.«Наша организация несколько лет занимается общественным контролем за городской свалкой, совместно с другими общественными организациями мы принимали участие в ее закрытии, а после закрытия следили за тем, чтобы мусор больше сюда не привозили. Все нарушения фиксировали активисты и передавали информацию в оперативные службы. Когда началась рекультивация свалки, мы наблюдали за каждым этапом ее ликвидации и за тем, как изменяются показатели атмосферного воздуха, что является основной нашей задачей», - сообщил Евгений Маленкин.Экоактивист отметил, что все вопросы, которые возникали у общественников на разных этапах рекультивации, удавалось оперативно решать посредством диалога с руководством ФГУП «Федеральный экологический оператор».Председатель Общественной палаты Челябинской областисчитает, что на таких объектах общественный контроль крайне необходим. Южноуральцы должны знать и видеть каждый этап рекультивации и результат работы по ликвидации объекта накопленного вреда.«Замечаний по проекту рекультивации свалки у меня не возникает, все идёт по плану, но очень волнует вопрос, что же будет с землей дальше, как мы будем ее эксплуатировать. В течение 20 лет здесь невозможно будет построить что-либо, но уже сейчас стоит задуматься над тем, как использовать эту землю во благо. Думаю, спустя время здесь вполне можно построить горнолыжную трассу», - сказал член Общественного Совета госкорпорации «Росатом» по экологии – рабочей группы по обращению с отходами I и II класса опасности и рекультивации свалок на территории России.В ходе разговора участники встречи озвучили еще один нюанс, который волнует экологических активистов. На территории свалки находится два отстойника нефтепродуктов, один отстойник уже рекультивирован, а второй остался нетронутым. Причина этому - вышедший участок земли из границ проектирования.Виталий Полторацкий рассказал собравшимся, что оставшийся отстойник нефтепродуктов хранит в себе около 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов. Он призвал представителей министерства экологии обратить внимание на эту проблему и постараться решить ее в кратчайшие сроки.Первый заместитель министра экологии Челябинской областиотвечая на вопросы общественников, объяснила, почему участок земли на котором расположен второй отстойник нефтепродуктов не вошел в границы объекта проектирования.«Когда проектировщик делал запрос в Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, на тот момент были выявлены некие обременения, а именно этот земельный участок находился в пользовании некого юридического лица. Далее уже на этапе выполнения работ по рекультивации свалки выяснилось, что это ошибочная информация и этот земельный участок даже никогда не стоял на кадастровом учете. А одним из условий организации, которая занимается рекультивацией объекта является нахождение земельного участка в муниципальной или областной собственности. Именно поэтому в тот момент мы не могли взять этот участок в проектирование, и он не вошел в объем работ. В этом году участок поставлен на кадастровый учет, и работы по его рекультивации будут проводиться отдельно», - пояснила Яна Куприкова.Представители регионального министерства экологии уверены, что при реализации проекта рекультивации Челябинской городской свалки осуществляется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от бывшего объекта размещения, и к 2022 году проект по рекультивации должен быть полностью завершен. После проведения всех работ данный земельный участок перейдет на баланс администрации города.«Результаты труда по рекультивации городской Челябинской свалки впечатляют. Наверно, многим южноуральцам было бы интересно посетить этот объект в рамках экскурсии. Уверен, после увиденного у многих граждан отпали бы все сомнения и домыслы о качестве проводимых работ. То, что сегодня увидел я, вызывает большое доверие, начиная от команды профессионалов и оборудования, которое используется для выполнения всего объема работ», - рассказал член Общественной палаты Челябинской области.Оценивая результаты проделанной работы экоактивисты отметили, что для рекультивации применяются современные технологии, благодаря которым более 17,5 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов надежно укрыты высокотехнологичными материалам.Отметим, что ликвидация полигона также включает в себя систему сбора и обезвреживания биогаза и фильтрата, а также создание многофункционального защитного экрана тела свалки. Источник: Общественная палата Челябинской области AzAzA 2021-03-16YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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