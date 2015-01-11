Подавайте заявление на замену паспорта с помощью Единого портала госуслуг

Обращаться для получения государственных услуг можно дистанционно, используя возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает о необходимости замены паспорта по достижении 20-ти и 45-ти лет. Замена главного документа гражданина Российской Федерации с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг – простая и доступная процедура, которая позволит значительно сэкономить время.

Оформление паспорта начинается с заполнения электронного заявления на сайте Портала государственных услуг. После надлежащего оформления заявление направляется в подразделение по вопросам миграции для проведения необходимых проверок.

Кроме того, при оплате государственной пошлины через Единый портал предоставляется 30-процентная скидка.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги».