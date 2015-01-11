Южноуральские НКО приглашают к участию в конкурсах сайтов и годовых отчетов

В Челябинской области начался прием заявок на конкурс сайтов и конкурс годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки принимаются до 10 мая 2021 года. Победителей ждут дипломы и призы.Организаторами конкурса являются управление общественных связей правительства Челябинской области, Общественная палата Челябинской области, Благотворительный фонд поддержки и развития местного сообщества Челябинской области, Челябинский региональный ресурсный центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, Челябинское областное отделение ООБФ «Российский детский фонд».К участию в конкурсах приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц в установленном законом порядке, осуществляющие свою деятельность на территории Челябинской области и в соответствии со своими учредительными документами.Конкурсы сайтов и годовых отчетов НКО проводятся в регионе на протяжении нескольких лет. Сегодня тема прозрачности деятельности некоммерческих организаций приобретает особую актуальность. По мере роста и развития у «третьего сектора» появляются новые вызовы и задачи, одной из которых является повышение доверия к НКО со стороны общества. Благодаря конкурсам сайтов и годовых отчетов, организованным при поддержке правительства Челябинской области, некоммерческие организации имеют возможность совершенствовать свои навыки по развитию сайтов и созданию содержательных отчетов о своей работе.Прием заявок на участие в конкурсах будет осуществляться до 10 мая 2021 года, подать заявку можно по следующим ссылкам:1) Конкурс годовых отчетов СОНКО (ссылка на форму подачи заявки) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVqbgJ8tQ-3AxvGbmVg_FKcpbnhxizSh0G9lz5Tve9sa267w/viewform2) Конкурс сайтов СОНКО (ссылка на форму подачи заявки) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzgEqVMIa22O4fvmxrUB9TT7ZbO3QTgiVY22qq0rmmV_V5zw/viewformПодробнее узнать о критериях конкурсного отбора, требованиях к участникам, порядке проведения конкурса можно, ознакомившись с Положениями конкурсов (в прикрепленных файлах).По всем вопросам обращаться в управление общественных связей правительства Челябинской области – тел. 8 (351) 264-05-22, в Челябинский региональный ресурсный центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций – тел. 8 (351) 777-90-50.