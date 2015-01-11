«Комплексный центр» является площадкой для реализации в округе проекта «Старшее поколение»

Основная задача проекта «Старшее поколение» – сделать жизнь ветеранов насыщенной и разнообразной, или обеспечить пожилым людям достойный уход.
– Население нашего округа почти на одну треть – это люди пенсионного возраста. На 1 января 2021 года численность этой категории составляла более 30 тысяч человек, – пояснила Лилия Солодовникова. – В «Комплексном центре» были разработаны мероприятия для поддержки и повышения качества жизни этих людей. Им предоставляются социальные услуги с применением стационарозамещающих технологий по системе долговременного ухода. «Комплексный центр» также имеет лицензии на доврачебную медицинскую помощь, поэтому имеет возможность предоставлять ряд социально – медицинских услуг.
Для граждан, которые ведут активный образ жизни в «Комплексном центре», работает отделение дневного пребывания, где созданы условия для их творческой активности, занятий физкультурой и спортом:
– Озерчане старшего поколения с удовольствием участвуют в тематических, праздничных мероприятиях, концертах, конкурсах, викторинах, выставках, экскурсиях, которые для них организуются специалистами «Комплексного центра». Мы им предлагаем занятия по адаптивной физкультуре: на тренажерах, посещение бассейна, обучение скандинавской ходьбе, занятия йогой, а также игры – шашки и шахматы.
Создан клуб «Возрождение», работают кружки: «Мастерица» – трудотерапия, «Лапоток» – плетение лаптей, «Шаг вперед» – обучение танцу, «Лира» – занятия вокалом, поэзией. Члены клуба принимают участие в фестивалях творчества: «Смотри на меня как на равного», «От сердца к сердцу», «Наша Победа». Посетители отделения дневного пребывания также получают полезную информацию о здоровом питании и физических упражнениях, которые они в дальнейшем могут использовать самостоятельно.
В учреждении также реализуются программы: «Школа безопасности жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов», «Повышение финансовой грамотности граждан пожилого возраста Челябинской области», «Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности». В мероприятиях принимают участие сотрудники учреждения, МЧС, ГАИ, работники банковской системы.
Кроме того, в центре создана «Мобильная бригада», предоставляющая социальные услуги гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных районах Озерского городского округа. Людям старше 65 лет оказывается помощь, чтобы они могли доехать в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации.
Услугами «Комплексного центра» могут воспользоваться не только жители Озерска, но и поселков Новогорный и Метлино. Заезды для них в отделении дневного пребывания организуются ежегодно.
В 2020 году в связи с пандемией «Комплексному центру» пришлось перестраивать работу с учетом ограничительных мероприятий, внедрять новые формы. Большую помощь в этой работе оказали волонтерские организации.
– В период пандемии сотрудниками учреждения совместно с молодежными волонтерскими организациями было обслужено почти две тысячи граждан, в том числе выполнено 498 заявок, поступивших на телефон «горячей линии», доставлено 1406 продуктовых наборов. В 2021 году сотрудниками учреждения выполнено 23 заявки. Совместно с волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» сотрудники учреждения участвовали в адресной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В 2020 году разного рода помощь получили более четырёх тысяч граждан старшего поколения и инвалидов. Мы надеемся, что работа с волонтерами, как положительный опыт, будет носить системный характер, – подчеркнула начальник УСЗН.
Ну и в заключение хочется сказать, что Министерство социальных отношений Челябинской области включило «Комплексный центр» в перечень пилотных учреждений Челябинской области по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Обращаем внимание, что воспользоваться нашими услугами могут все граждане пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.
Адрес МУ «Комплексный центр»: ул. Космонавтов, 1а,
телефон приёмной – 5-93-12,
в отделении дневного пребывания телефон – 9-04-26;
в отделении надомного обслуживания телефон – 5-61-69.
Информация управления социальной защиты населения.
Фото из архива пресс-службы.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа