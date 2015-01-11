2021-03-17YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинской областной больнице начал работать новый аппарат МРТ Новый аппарат МРТ прошел все необходимые проверки. Эта современная МР-система является самой компактной и энергоэффективной по сравнению с другими МР-системами, а также позволяет проводить исследования крупным пациентам и увеличивает анатомическое покрытие.«Большее расстояние решает сразу две проблемы. Во-первых, это решает проблему крупных, объемных пациентов. Благодаря новому аппарату, гораздо большее число таких людей сможет пройти обследование, не доступное им раньше. А во-вторых, это плюс для людей с клаустрофобией, которые не могут находиться в тесном замкнутом пространстве», – рассказал Илья Трушин, заведующий рентгенологическим отделением №2 Диагностического центра ЧОКБ.В соответствии с требованиями производителя специально под монтаж нового аппарата была произведена реконструкция и ремонт помещения. Были выделены отдельные кабинеты под техническую, процедурную, комнату под ИБП (источник бесперебойного питания). Специалисты настроили бесперебойную работу аппарата и обеспечили адекватное отображение всех процессов на мониторах врачей.«Перед установкой аппарата здесь демонтировали старый агрегат, провели полную реконструкцию, укрепили стены от постороннего электромагнитного излучения с помощью так называемой «клетки Фарадея», чтобы ничто не мешало работе МРТ и не было посторонних помех», – объяснил Михаил Цыбулько, заведующий отделом медицинской техники ЧОКБ. С помощью нового аппарата выполняются исследования пациентам нейрохирургического, неврологического, онкологического профиля, пациентам с дегенеративными и травматическими изменениями суставов. На аппарате планируется проводить до 4500 исследований в год пациентам консультативной поликлиники и стационара.«Для нейрохирургической службы ввод в эксплуатацию нового МРТ-настоящий праздник. Потому что для оперативного вмешательства при лечении опухолей, мальформаций, аневризм особенно важно знать не только точное расположение патологии, но и видеть связи внутри мозга, чтобы провести операцию максимально малотравматично для пациента. А главное, ориентируясь на изображение МРТ, можно спрогнозировать последствия вмешательства и успех лечения», – отметил Сергей Пашнин, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург минздрава Челябинской области.Новые протоколы позволяют сократить время исследования за счет одномоментного сбора информации. Изображения с разным контрастированием одновременно поступают в базу данных. Одна из самых трудоемких и длительных методик (более двух часов) – исследование заболеваний сердца. Потому что в отличие от неподвижных органов, главная мышца человека всегда находится в движении. «Это исследование позволяет достаточно точно определить структуру сердца, параметры гемодинамики, оценить в том числе изменения в сердце, которые возникают при различных заболеваниях. Если говорить про актуальные сейчас воспалительные заболевания сердца, то МРТ здесь является золотым стандартом. Для того, чтобы подтвердить диагноз «миокардит», данное исследование обязательно», – подчеркнут Сергей Черепенин, заведующий кардиологическим отделением №1 ЧОКБ, главный кардиолог минздрава Челябинской области.Устройство приобретено для ведущей клиники Южного Урала в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». После ввода в эксплуатацию нового аппарата ЧОКБ располагает двумя мощными современными аппаратами МРТ. AzAzA 2021-03-17YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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