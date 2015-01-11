Жители Озерска определят общественные пространства для благоустройства на 2022 год

Какие объекты в Озерском городском округе вошли в список для голосования, станет известно совсем скоро.
Процесс благоустройства городских общественных территорий всегда был и остается важным для жителей. В округе планомерно ведется работа по приведению в порядок знаковых для озерчан мест. Напомним, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году стартовало масштабное преображение пешеходной зоны на проспекте Карла Маркса.
- В 2019 году первая очередь благоустройства пешеходной зоны была закончена, в 2020 мы выставили этот объект на Всероссийский конкурс и стали победителями на уровне субъекта – Челябинской области. Несколько муниципалитетов, в том числе и наш округ, прошли областной отбор, получили по инициативе главы региона Алексея Текслера дополнительные финансовые средства на 2021 год, - комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.
С началом строительного сезона (апрель 2021 года) подрядчик, с которым заключен контракт, приступит к благоустройству 2-й и 3-й очереди пешеходной части проспекта Карла Маркса с велодорожками и дорожками для пеших прогулок, скамейками, новыми энергосберегающими осветительными прибора и видеонаблюдением. Самый ожидаемый жителями объект – фонтан - также будет реконструирован. Его планируют сделать с подсветкой, полностью заменят облицовку и механизм водоподачи.
- Уже проведена работа по подготовке объекта к благоустройству, - говорит Иван Сбитнев, - а именно, демонтаж киосков на территории пешеходной зоны. Мы планово занимаемся этим вопросом. В свою очередь, подрядчик к старту работ по преображению общественной территории готов.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа