2021-03-17YEKT13:00:00 | Губерния Уральская индустриальная биеннале в Кыштыме: в «Народном доме» пройдет встреча c художником Иваном Горшковым и спецпоказ фильма «Шоу всего» Источник: оргкомитет Уральской индустриальной биеннале современного искусства









Кыштым во второй раз стал участником Уральской индустриальной биеннале современного искусства – крупного международного проекта, каждые два года проходящего в Екатеринбурге и других городах Урала. В городе откроется одна из арт-резиденций биеннале, охватывающих девять городов Свердловской и Челябинской областей. 18 марта цикл публичных мероприятий открывает встреча с художником Иваном Горшковым и показ документального фильма о проекте «Шоу всего», сообщают организаторы.Программа арт-резиденций лежит в сердце Уральской биеннале — она осмысляет индустриальную культуру региона в образах и символах современности и нацелена на сотрудничество между художниками и действующими заводами. Приглашенные художники погружаются в контекст региона и конкретного города, чтобы ознакомить зрителей биеннале с его особенностями, мифами и образом жизни.В 2017 году в рамках 4-й Уральской биеннале Кыштым принимал на своей территории швейцарского художника Руди Десельера. Тогда жители и гости города впервые за десятилетия имели возможность оказаться в усадьбе Демидова («Белом доме»), чтобы познакомиться с звуковой инсталляцией, подготовленной художником специально для этого знакового места.В этом году программа арт-резиденций приглашает жителей включаться во взаимодействие с авторами, стать причастными к созданию художественных объектов и посетить публичную программу: лекции об искусстве, мастер-классы и встречи, кинопоказы, экскурсии и другие события. Произведения будут создаваться художниками специально для общественного пространства города и останутся в нем, а не отправятся на выставку в Екатеринбурге. Команда надеется, что возможность сотворчества расширит границы проекта и привлечет большой интерес горожан к современному искусству.Приглашенным художником нынешней резиденции стал Иван Горшков. Цикл публичных мероприятий открывает встреча с художником и показ документального фильма о проекте «Шоу всего».Иван Горшков — российский художник, скульптор, соучредитель Воронежского центра современного искусства, организатор школы для молодых художников и проекта «Шоу всего».Известность Ивану принесли сварные металлические скульптуры, которые он выставлял в общественных пространствах Воронежа, позволяя зрителям свободно взаимодействовать с ними. В последних проектах художника прослеживается интерес к найденным предметам, условности места и обстоятельств, сформировавшийся в стратегию под названием «Найти и улучшить!» — то есть, как найти интересную ситуацию и воспользоваться ею.Таким непредсказуемым путем в 2018 году появился проект «Шоу всего» — пластичная форма, где художник прибегает к квазицирковому шоу как медиа в современном искусстве. Из видеофрагментов проекта появился одноименный документальный фильм, созданный совместно с режиссером Максимом Ищенко.После показа художник поделится с жителями и гостями города первыми итогами своего визита и ответит на вопросы.Программа арт-резиденций 6-й биеннале в Кыштыме реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного УралаПоказ фильма организован при поддержке Музея современного искусства «Гараж».







Источник: оргкомитет Уральской индустриальной биеннале современного искусстваКыштым во второй раз стал участником Уральской индустриальной биеннале современного искусства – крупного международного проекта, каждые два года проходящего в Екатеринбурге и других городах Урала. В городе откроется одна из арт-резиденций биеннале, охватывающих девять городов Свердловской и Челябинской областей. 18 марта цикл публичных мероприятий открывает встреча с художником Иваном Горшковым и показ документального фильма о проекте «Шоу всего», сообщают организаторы.Программа арт-резиденций лежит в сердце Уральской биеннале — она осмысляет индустриальную культуру региона в образах и символах современности и нацелена на сотрудничество между художниками и действующими заводами. Приглашенные художники погружаются в контекст региона и конкретного города, чтобы ознакомить зрителей биеннале с его особенностями, мифами и образом жизни.В 2017 году в рамках 4-й Уральской биеннале Кыштым принимал на своей территории швейцарского художника. Тогда жители и гости города впервые за десятилетия имели возможность оказаться в усадьбе Демидова («Белом доме»), чтобы познакомиться с звуковой инсталляцией, подготовленной художником специально для этого знакового места.В этом году программа арт-резиденций приглашает жителей включаться во взаимодействие с авторами, стать причастными к созданию художественных объектов и посетить публичную программу: лекции об искусстве, мастер-классы и встречи, кинопоказы, экскурсии и другие события. Произведения будут создаваться художниками специально для общественного пространства города и останутся в нем, а не отправятся на выставку в Екатеринбурге. Команда надеется, что возможность сотворчества расширит границы проекта и привлечет большой интерес горожан к современному искусству.Приглашенным художником нынешней резиденции стал. Цикл публичных мероприятий открывает встреча с художником и показ документального фильма о проекте «Шоу всего».Иван Горшков — российский художник, скульптор, соучредитель Воронежского центра современного искусства, организатор школы для молодых художников и проекта «Шоу всего».Известность Ивану принесли сварные металлические скульптуры, которые он выставлял в общественных пространствах Воронежа, позволяя зрителям свободно взаимодействовать с ними. В последних проектах художника прослеживается интерес к найденным предметам, условности места и обстоятельств, сформировавшийся в стратегию под названием «Найти и улучшить!» — то есть, как найти интересную ситуацию и воспользоваться ею.Таким непредсказуемым путем в 2018 году появился проект «Шоу всего» — пластичная форма, где художник прибегает к квазицирковому шоу как медиа в современном искусстве. Из видеофрагментов проекта появился одноименный документальный фильм, созданный совместно с режиссером.После показа художник поделится с жителями и гостями города первыми итогами своего визита и ответит на вопросы.Программа арт-резиденций 6-й биеннале в Кыштыме реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного УралаПоказ фильма организован при поддержке Музея современного искусства «Гараж». Источник: оргкомитет Уральской индустриальной биеннале современного искусства AzAzA 2021-03-17YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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