В Челябинске пройдет праздничный концерт «Крымская весна»

Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области18 марта 2021 года челябинцы, как и все россияне, отметят седьмую годовщину принятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации.В 16:00 на главной пешеходной улице начнется праздничный концерт. Со сцены с исторической датой всех южноуральцев поздравят творческие коллективы.Впервые челябинцы поддержали жителей полуострова в 2014 году, проведя 10 марта торжественный концерт под общим лозунгом «Россия и Крым — вместе навсегда!». Спустя неделю, 16 марта 2014 года, за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 97% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев. Через два дня в Кремле было подписано соглашение о включении Республики Крым и города Севастополь в состав России.Теперь 18 марта официально является датой исторического воссоединения, и по всей стране сотни тысяч россиян празднуют это событие.