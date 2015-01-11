2021-03-17YEKT13:00:00 | Губерния В селе Мордвиновка всем миром восстанавливают храм XIX века Источник: пресс-служба администрации Увельского района









В селе Мордвиновка Увельского района состоялось освящение и установка колоколов, куполов и крестов на реставрирующийся храм святого Архистратига Михаила. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который также поблагодарил всех, кто участвует в возрождении святыни, сообщает пресс-служба районной администрации.Еще два года назад построенный в XIX веке уникальный храм находился почти в разрушенном состоянии. Каменные стены за десятилетия поросли травой и деревьями, купола были снесены, своды зияли дырами.«Сделано много, проводятся фасадные и внутренние работы. Кто видел храм в его разрушенном состоянии буквально два года назад, не может не удивляться сегодняшним изменениям. Они произошли и с помощью наших благотворителей. Верю, что недалеко то время, когда богослужения начнут совершаться под сводами этого храма, а его внешний облик будет и впредь побуждать людей на добрые дела, - сказал митрополит Григорий.- Возрожденный храм станет символом этого села, его украшением и будет служить примером для других поселений».У возрожденной церкви в знаменательный день собрались и местные жители, и строители, и меценаты. Вместе с мордвиновцами в этот день были глава Увельского района Сергей Рослов, председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, его первый заместитель Александр Лазарев, депутаты Законодательного собрания области Александр Мотовилов и Владимир Перезолов.Инвестора для реконструкции храма Архистратига Михаила искали долго. Объем работы был очень большой, многие не решались за это браться. В 2018 году руку помощи протянул Александр Мотовилов, поддержали другие благотворители. С 2019 года начались активные ремонтные работы. Сегодня храм обретает свой величественный исторический вид (а возводился он по проекту знаменитого архитектора Константина Тона). Построена колокольня, восстановлены своды, укреплены и отштукатурены стены, установлены малые купола.«Мы сегодня присутствуем на знаменательном событии и делаем еще один шаг по пути восстановления этого храма, - обратился к собравшимся Владимир Мякуш. - Поздравляю вас с этим событием от имени Законодательного Собрания, от имени губернатора Челябинской области. Хочу пожелать, чтобы Мордвиновка была примером не только в восстановлении храма, но и в улучшении жизни на селе».Александр Мотовилов, курирующий работы по реконструкции храма, поблагодарил прихожан и всех неравнодушных жителей региона.«Помогают в восстановлении храма не только мордвиновцы - приезжают жители Увельского, Кичигино, Челябинска, Еткуля и других населенных пунктов», - отметил парламентарий и выразил надежду, что уже в этом году реконструкция храма завершится.Жители Мордвиновки также признаются, что восстановление храма для них – событие яркое и долгожданное.«Я очень рада за свое родное село. У нас восстанавливают церковь. Такое событие очень важное. Я проехала по многим святым местам, оказывается наш-то храм всех красивее и всех роднее. Это очень хорошее дело, спасибо всем, кто участвует в этом, и слава Богу за все!» – поделилась местная жительница Наталья Протасова. Перед тем, как колокола были подняты на новую колокольню, ударить в них смогли, а также приложиться к золоченым крестам, смогли все желающие.







Источник: пресс-служба администрации Увельского районаВ селе Мордвиновка Увельского района состоялось освящение и установка колоколов, куполов и крестов на реставрирующийся храм святого Архистратига Михаила. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который также поблагодарил всех, кто участвует в возрождении святыни, сообщает пресс-служба районной администрации.Еще два года назад построенный в XIX веке уникальный храм находился почти в разрушенном состоянии. Каменные стены за десятилетия поросли травой и деревьями, купола были снесены, своды зияли дырами.«Сделано много, проводятся фасадные и внутренние работы. Кто видел храм в его разрушенном состоянии буквально два года назад, не может не удивляться сегодняшним изменениям. Они произошли и с помощью наших благотворителей. Верю, что недалеко то время, когда богослужения начнут совершаться под сводами этого храма, а его внешний облик будет и впредь побуждать людей на добрые дела, - сказал митрополит.- Возрожденный храм станет символом этого села, его украшением и будет служить примером для других поселений».У возрожденной церкви в знаменательный день собрались и местные жители, и строители, и меценаты. Вместе с мордвиновцами в этот день были глава Увельского района, председатель Законодательного Собрания области, его первый заместитель, депутаты Законодательного собрания области.Инвестора для реконструкции храма Архистратига Михаила искали долго. Объем работы был очень большой, многие не решались за это браться. В 2018 году руку помощи протянул Александр Мотовилов, поддержали другие благотворители. С 2019 года начались активные ремонтные работы. Сегодня храм обретает свой величественный исторический вид (а возводился он по проекту знаменитого архитектора Константина Тона). Построена колокольня, восстановлены своды, укреплены и отштукатурены стены, установлены малые купола.«Мы сегодня присутствуем на знаменательном событии и делаем еще один шаг по пути восстановления этого храма, - обратился к собравшимся Владимир Мякуш. - Поздравляю вас с этим событием от имени Законодательного Собрания, от имени губернатора Челябинской области. Хочу пожелать, чтобы Мордвиновка была примером не только в восстановлении храма, но и в улучшении жизни на селе».Александр Мотовилов, курирующий работы по реконструкции храма, поблагодарил прихожан и всех неравнодушных жителей региона.«Помогают в восстановлении храма не только мордвиновцы - приезжают жители Увельского, Кичигино, Челябинска, Еткуля и других населенных пунктов», - отметил парламентарий и выразил надежду, что уже в этом году реконструкция храма завершится.Жители Мордвиновки также признаются, что восстановление храма для них – событие яркое и долгожданное.«Я очень рада за свое родное село. У нас восстанавливают церковь. Такое событие очень важное. Я проехала по многим святым местам, оказывается наш-то храм всех красивее и всех роднее. Это очень хорошее дело, спасибо всем, кто участвует в этом, и слава Богу за все!» – поделилась местная жительницаПеред тем, как колокола были подняты на новую колокольню, ударить в них смогли, а также приложиться к золоченым крестам, смогли все желающие. Источник: пресс-служба администрации Увельского района AzAzA 2021-03-17YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В селе Кайгородово построят храм в честь святого князя Владимира

В Кыштыме прихожане восстанавливают храм в бывшем клубе

Фоторепортаж с освящения нового храма

В городе атомщиков состоялось освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы

Этого события мы ждали более 17 лет {comments_news}