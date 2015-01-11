В селе Мордвиновка всем миром восстанавливают храм XIX века

В селе Мордвиновка Увельского района состоялось освящение и установка колоколов, куполов и крестов на реставрирующийся храм святого Архистратига Михаила. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который также поблагодарил всех, кто участвует в возрождении святыни, сообщает пресс-служба районной администрации.Еще два года назад построенный в XIX веке уникальный храм находился почти в разрушенном состоянии. Каменные стены за десятилетия поросли травой и деревьями, купола были снесены, своды зияли дырами.«Сделано много, проводятся фасадные и внутренние работы. Кто видел храм в его разрушенном состоянии буквально два года назад, не может не удивляться сегодняшним изменениям. Они произошли и с помощью наших благотворителей. Верю, что недалеко то время, когда богослужения начнут совершаться под сводами этого храма, а его внешний облик будет и впредь побуждать людей на добрые дела, - сказал митрополит Григорий.- Возрожденный храм станет символом этого села, его украшением и будет служить примером для других поселений».У возрожденной церкви в знаменательный день собрались и местные жители, и строители, и меценаты. Вместе с мордвиновцами в этот день были глава Увельского района Сергей Рослов, председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, его первый заместитель Александр Лазарев, депутаты Законодательного собрания области Александр Мотовилов и Владимир Перезолов.Инвестора для реконструкции храма Архистратига Михаила искали долго. Объем работы был очень большой, многие не решались за это браться. В 2018 году руку помощи протянул Александр Мотовилов, поддержали другие благотворители. С 2019 года начались активные ремонтные работы. Сегодня храм обретает свой величественный исторический вид (а возводился он по проекту знаменитого архитектора Константина Тона). Построена колокольня, восстановлены своды, укреплены и отштукатурены стены, установлены малые купола.«Мы сегодня присутствуем на знаменательном событии и делаем еще один шаг по пути восстановления этого храма, - обратился к собравшимся Владимир Мякуш. - Поздравляю вас с этим событием от имени Законодательного Собрания, от имени губернатора Челябинской области. Хочу пожелать, чтобы Мордвиновка была примером не только в восстановлении храма, но и в улучшении жизни на селе».Александр Мотовилов, курирующий работы по реконструкции храма, поблагодарил прихожан и всех неравнодушных жителей региона.«Помогают в восстановлении храма не только мордвиновцы - приезжают жители Увельского, Кичигино, Челябинска, Еткуля и других населенных пунктов», - отметил парламентарий и выразил надежду, что уже в этом году реконструкция храма завершится.Жители Мордвиновки также признаются, что восстановление храма для них – событие яркое и долгожданное.«Я очень рада за свое родное село. У нас восстанавливают церковь. Такое событие очень важное. Я проехала по многим святым местам, оказывается наш-то храм всех красивее и всех роднее. Это очень хорошее дело, спасибо всем, кто участвует в этом, и слава Богу за все!» – поделилась местная жительница Наталья Протасова. Перед тем, как колокола были подняты на новую колокольню, ударить в них смогли, а также приложиться к золоченым крестам, смогли все желающие.
Источник: пресс-служба администрации Увельского района