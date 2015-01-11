2021-03-18YEKT08:00:00 | Губерния Министр здравоохранения Челябинской области готов стать донором плазмы для заболевших COVID-19 Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов готов стать донором плазмы для заболевших COVID-19. Свое решение он озвучил на встрече с главным врачом Челябинской областной станции переливания крови Анатолием Крохиным и председателем совета директоров компании «Интерсвязь» Леонидом Вахрамеевым при вручении благодарности представителю бизнеса за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.«Один заход у меня уже был, я пытался сдать плазму, ковидом я переболел. При первой сдаче у меня был высокий титр антител и были противопоказания для сдачи. Тому, кому переливали плазму во время болезни, в ближайшее время плазму сдавать нельзя, должно пройти 5-6 месяцев. Сейчас это моя вторая попытка. Если выяснится, что у меня достаточное количество антител, то я сдам плазму. Для того, чтобы её кому-нибудь перелили. Так как, когда я болел, чью-то плазму перелили мне, и огромное спасибо этому человеку», — рассказал Юрий Семенов.После разработки методики использования антиковидной плазмы, на Челябинскую областную станцию переливания крови были закуплены все необходимые расходные материалы. Одним из первых в УРФО с мая 2020 года регион начал заготовку плазмы для больных коронавирусной инфекцией в среднетяжелом и тяжелобольном состоянии. Антиковидная плазма показала мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией. При переливании плазмы пациент получает готовые антитела к вирусу, у него формируется пассивный иммунитет.С 1 сентября 2020 года по 1 марта 2021 года в период борьбы с COVID-19 личную инициативу материального поощрения доноров проявил председатель совета директоров компания «Интерсвязь»: каждому переболевшему ковидом и сдавшему кровь на станции переливания вручалась выплата в две тысячи рублей. Так, за два первых месяца акции количество доноров увеличилось в два раза, а к февралю — в три раза. Благодаря этому банк плазмы был заполнен в кратчайшие сроки. За все время в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте плазму с антителами сдали более 2200 раз. Заготовлено почти 1400 литров материала, что с запасом покрывает потребности станции переливания крови.«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всей страны. В такие трудные времена, я считаю, мы должны помогать обществу, друг другу доступными способами. Я долго думал, как я лично могу повлиять на борьбу с коронавирусом. Тогда стали появляться первые положительные результаты использования плазмы в лечении. Поэтому все свои ресурсы, как материальные, так и "продвиженческие" я направил в эту сферу. И главные герои - это, конечно же, люди, которые отважились поделиться антителами. Именно они спасли сотни и тысячи жизней тех, кого, возможно, даже не знали», — отметил Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь».От лица министерства здравоохранения и выздоровевших пациентов Юрий Семенов поблагодарил Леонида Вахрамеева за неравнодушие и личный вклад, пожелав крепкого здоровья и успехов, а также отметил, что один донор за раз может спасти трех тяжелобольных COVID-19 пациентов. AzAzA 2021-03-18YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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