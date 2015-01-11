» Сильные снегопады идут на Южный Урал

Синоптики обещают сильные снегопады на Южном Урале.

«В пятницу, 19 марта, к границам Южного Урала подойдет циклон, поднимающийся на север от Каспийского моря. Он вызовет снегопады и гололед в Челябинской области. В воскресенье снегопады ослабеют, повсеместно на Урале станет немного холоднее», ­– рассказали в Уральском ЦГМС.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью столбики термометров покажут минус 5-10, на севере до 15 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +3. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Отметим, что из-за снегопадов повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи, вал деревьев. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

https://dostup1.ru/society/Silnye-snegopady-idut-na-Yuzhnyy-Ural_135306.html