Директор Центра имени Гамалеи: Ни одного летального исхода после вакцинации «Спутником V» не обнаружено

После вакцинации «Спутником V» не зарегистрировано ни одного летального исхода – об этом заявил директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург.

«Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, на очень большой выборке испытуемых, вакцинированных "Спутником V", не было обнаружено», – сказал он.

По словам академика, независимые эксперты в разных странах мира отметили отсутствие серьезных побочных эффектов. После вакцинации люди сталкивались лишь с тем, что было перечислено в инструкции к препарату: повышением температуры до 38 градусов, головной болью, ломотой в мышцах, покраснением в месте укола.

Александр Гинцбург заверил, что все партии вакцины проходят контроль в центре по 18 параметрам.

Напомним, зарегистрироваться на вакцинацию можно с помощью портала «Госуслуги».

https://dostup1.ru/medicine/Direktor-Tsentra-imeni-Gamalei-Ni-odnogo-letalnogo-ishoda-posle-vaktsinatsii-Sputnikom-V-ne-obnaruzheno_135324.html