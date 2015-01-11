2021-03-19YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральцам напоминают, как предотвратить заболевание туберкулезом Источник: Центр медицинской профилактики Челябинска









24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этой дате будет посвящен ряд мероприятий, которые пройдут на Южном Урале. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинска напоминает, что за болезнь туберкулез, как ее распознать на ранних стадиях и что делать, чтобы избежать заражения.Туберкулез – это тяжелое, длительно протекающее заболевание, поражающее любые внутренние органы. Излюбленной его локализацией являются органы дыхания и легкие, однако частота внелегочных локализаций (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые оболочки, лимфатические узлы и др.) в последние годы продолжает увеличиваться.Инфекция передается воздушно-пылевым и воздушно-капельным путем и долго сохраняет жизнеспособность в окружающей среде. Инфицирование не всегда приводит к развитию болезни. У некоторых людей иммунная система сразу уничтожает возбудителя. У других защитные функции организма подавляют активность микробактерии, однако стоит иммунной системе ослабнуть, как палочка Коха начинает активно размножаться и вызывает развитие туберкулеза.Заболевание одинаково опасно для всех слоев населения; в группе риска находятся курильщики.Как распознать туберкулезЭто можно сделать по следующим признакам:- длительный, более 3 недель, кашель, кровохарканье;- боли в грудной клетке;- снижение массы тела;- ночная потливость;- длительный субфебрилитет (повышенная температура тела до 37-37,3);- недомогание, слабость.Если вы наблюдаете у себя эти признаки и подозреваете, что заболели, как можно скорее обратитесь к врачу.Современные методы профилактикиВакцинацию от туберкулеза проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка, ревакцинацию неинфицированных детей проводят в возрасте 7 лет.Для выявления инфицирования микобактерией детям ежегодно проводят туберкулинодиагностику (проба Манту, Диаскинтест) с 1 года до 17 лет.С 15-летнего возраста ежегодно проводятся флюоорографические профилактические осмотры. Флюорография – стандарт современной диагностики туберкулеза и иных патологий со стороны органов дыхания. Данный скрининг не несет в себе вреда, поскольку доза и время проведения обследования достаточно малы.Туберкулез длительное время может протекать скрытно. Зачастую кашель, одышка, повышение температуры, снижение веса, общая слабость проявляются в запущенной, а порой уже в неизлечимой стадии заболевания. И только регулярное прохождение флюорографического обследования или рентгенографии позволяют выявить болезнь своевременно, на ранних стадиях. Это позволяет подобрать правильное лечение и в течение одного-двух лет вернуть здоровье, а с ним и привычный ритм жизни.Что делать, чтобы не заболеть- Соблюдать режим труда и отдыха- Питаться сбалансированно по содержанию белков, жиров и углеводов. Пища должна быть богатой витаминами и микроэлементами- Регулярно заниматься спортом- Чаще бывать на свежем воздухе- Отказаться от курения и не позволять курить другим в вашем окружении- Не употреблять алкоголь и наркотики- Чаще проветривать помещения, где находитесь- Регулярно проводить влажную уборку помещений- Пользоваться индивидуальной посудой и средствами гигиены- Обязательно соблюдать личную гигиенуУзнать новости о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и полезных привычках можно в сообществе Источник: Центр медицинской профилактики Челябинска24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этой дате будет посвящен ряд мероприятий, которые пройдут на Южном Урале. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинска напоминает, что за болезнь туберкулез, как ее распознать на ранних стадиях и что делать, чтобы избежать заражения.Туберкулез – это тяжелое, длительно протекающее заболевание, поражающее любые внутренние органы. Излюбленной его локализацией являются органы дыхания и легкие, однако частота внелегочных локализаций (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые оболочки, лимфатические узлы и др.) в последние годы продолжает увеличиваться.Инфекция передается воздушно-пылевым и воздушно-капельным путем и долго сохраняет жизнеспособность в окружающей среде. Инфицирование не всегда приводит к развитию болезни. У некоторых людей иммунная система сразу уничтожает возбудителя. У других защитные функции организма подавляют активность микробактерии, однако стоит иммунной системе ослабнуть, как палочка Коха начинает активно размножаться и вызывает развитие туберкулеза.Заболевание одинаково опасно для всех слоев населения; в группе риска находятся курильщики.Это можно сделать по следующим признакам:- длительный, более 3 недель, кашель, кровохарканье;- боли в грудной клетке;- снижение массы тела;- ночная потливость;- длительный субфебрилитет (повышенная температура тела до 37-37,3);- недомогание, слабость.Если вы наблюдаете у себя эти признаки и подозреваете, что заболели, как можно скорее обратитесь к врачу.Вакцинацию от туберкулеза проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка, ревакцинацию неинфицированных детей проводят в возрасте 7 лет.Для выявления инфицирования микобактерией детям ежегодно проводят туберкулинодиагностику (проба Манту, Диаскинтест) с 1 года до 17 лет.С 15-летнего возраста ежегодно проводятся флюоорографические профилактические осмотры. Флюорография – стандарт современной диагностики туберкулеза и иных патологий со стороны органов дыхания. Данный скрининг не несет в себе вреда, поскольку доза и время проведения обследования достаточно малы.Туберкулез длительное время может протекать скрытно. Зачастую кашель, одышка, повышение температуры, снижение веса, общая слабость проявляются в запущенной, а порой уже в неизлечимой стадии заболевания. И только регулярное прохождение флюорографического обследования или рентгенографии позволяют выявить болезнь своевременно, на ранних стадиях. Это позволяет подобрать правильное лечение и в течение одного-двух лет вернуть здоровье, а с ним и привычный ритм жизни.- Соблюдать режим труда и отдыха- Питаться сбалансированно по содержанию белков, жиров и углеводов. Пища должна быть богатой витаминами и микроэлементами- Регулярно заниматься спортом- Чаще бывать на свежем воздухе- Отказаться от курения и не позволять курить другим в вашем окружении- Не употреблять алкоголь и наркотики- Чаще проветривать помещения, где находитесь- Регулярно проводить влажную уборку помещений- Пользоваться индивидуальной посудой и средствами гигиены- Обязательно соблюдать личную гигиенуУзнать новости о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и полезных привычках можно в сообществе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинска AzAzA 2021-03-19YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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