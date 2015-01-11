2021-03-19YEKT11:00:00 | Губерния Два новых участника от Челябинской области вошли в Уральский НОЦ Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









Состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета Уральского межрегионального центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На заседании утвердили состав коллегиальных органов управления. Важным решением наблюдательного совета стало вхождение в НОЦ еще восьми новых участников. «Научно-образовательный центр – это партнерство особого рода, которое призвано интегрировать возможности университетов, науки для технологичного развития бизнеса. Это возможности качественного перехода проекта в реальный сектор экономики: реализация алгоритма, при котором потенциальные заказчики научно-исследовательских работ НОЦа - инвесторы вкладываются в разработку технологии, которая потом перерастает в реальное производство, например, в конкретный завод по производству новых высокотехнологичных материалов», – подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.В число новых участников от Челябинской области вошли Уральский инжиниринговый центр и компания «Метком», от Свердловской области – Центр инновационного развития СТМ, Кировоградский завод твердых сплавов, Каменск-Уральский металлургический завод, «Адванс инжиниринг» и ПОЗ-Прогресс, а от Курганской – Курганский завод дорожных машин.Предприятия будут реализовывать новые проекты Уральского НОЦа или развивать уже существующие. Речь идет о разработке коммунальной и строительной техники, высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта, изделий для авиационной промышленности, новых технологий получения металлических порошков, технологии нанесения хромового покрытия на детали из титана и ряде других проектов, нацеленных на внедрение в промышленности.На заседании наблюдательного совета НОЦа были озвучены ключевые итоги его работы в 2020 году. Так, организациями-участницами центра в течение года в реализацию технологических проектов инвестировано около 2,7 млрд руб., в т. ч. 2,29 млрд из внебюджетных источников, 290 млн из средств федерального бюджета и 121 млн из средств региональных бюджетов. В качестве мер прямой поддержки проектов НОЦа Свердловская и Челябинская области выделили 100 млн. и 70 млн. руб. соответственно. Большая часть этих средств пойдет на реализацию проектов в 2021 году.Объем выполненных участниками центра работ и услуг, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца, составил за год почти 5 млрд руб. Весьма заметна и доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 30,7 % (в целом по УрФО этот показатель не превышает в последние годы 6–7 %). Количество созданных новых высокотехнологических рабочих мест за 2020 год – 467. Количество патентов на изобретения от участников центра достигло 204.Всего в Уральский НОЦ (с учетом новых участников) входят 66 организаций – 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проекта.Справочно:Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан в 2020 году в рамках национального проекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ и Курганский государственный университет. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиСостоялось внеочередное заседание наблюдательного совета Уральского межрегионального центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На заседании утвердили состав коллегиальных органов управления. Важным решением наблюдательного совета стало вхождение в НОЦ еще восьми новых участников. «Научно-образовательный центр – это партнерство особого рода, которое призвано интегрировать возможности университетов, науки для технологичного развития бизнеса. Это возможности качественного перехода проекта в реальный сектор экономики: реализация алгоритма, при котором потенциальные заказчики научно-исследовательских работ НОЦа - инвесторы вкладываются в разработку технологии, которая потом перерастает в реальное производство, например, в конкретный завод по производству новых высокотехнологичных материалов», – подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе.В число новых участников от Челябинской области вошли Уральский инжиниринговый центр и компания «Метком», от Свердловской области – Центр инновационного развития СТМ, Кировоградский завод твердых сплавов, Каменск-Уральский металлургический завод, «Адванс инжиниринг» и ПОЗ-Прогресс, а от Курганской – Курганский завод дорожных машин.Предприятия будут реализовывать новые проекты Уральского НОЦа или развивать уже существующие. Речь идет о разработке коммунальной и строительной техники, высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта, изделий для авиационной промышленности, новых технологий получения металлических порошков, технологии нанесения хромового покрытия на детали из титана и ряде других проектов, нацеленных на внедрение в промышленности.На заседании наблюдательного совета НОЦа были озвучены ключевые итоги его работы в 2020 году. Так, организациями-участницами центра в течение года в реализацию технологических проектов инвестировано около 2,7 млрд руб., в т. ч. 2,29 млрд из внебюджетных источников, 290 млн из средств федерального бюджета и 121 млн из средств региональных бюджетов. В качестве мер прямой поддержки проектов НОЦа Свердловская и Челябинская области выделили 100 млн. и 70 млн. руб. соответственно. Большая часть этих средств пойдет на реализацию проектов в 2021 году.Объем выполненных участниками центра работ и услуг, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца, составил за год почти 5 млрд руб. Весьма заметна и доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 30,7 % (в целом по УрФО этот показатель не превышает в последние годы 6–7 %). Количество созданных новых высокотехнологических рабочих мест за 2020 год – 467. Количество патентов на изобретения от участников центра достигло 204.Всего в Уральский НОЦ (с учетом новых участников) входят 66 организаций – 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проекта.Справочно:Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан в 2020 году в рамках национального проекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ и Курганский государственный университет. AzAzA 2021-03-19YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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