В Челябинск пришла «Крымская весна»

В Металлургическом районе Челябинска сегодня состоялся большой праздник, посвященный важному событию в новейшей российской истории - семилетней годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. На концерт «Крымская весна» горожане собрались на площади около Дворца культуры ПАО «ЧМК».Семь лет назад на референдуме 16 марта 2014 года практически единогласно крымчане высказались за воссоединение с Россией. 18 марта был подписан межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. «Крымская весна» стала символом национального единения, общности исторических традиций и ценностей. Теперь это большой праздник для всей страны.Сегодня площадь у Дворца культуры ПАО «ЧМК» была расцвечена российскими триколорами. Состоялся большой концерт с участием лучших районных творческих коллективов. Зрителям помогала согреваться в не слишком теплую мартовскую погоду полевая кухня с горячим чаем.
Источник: пресс-служба администрации Металлургического района Челябинска