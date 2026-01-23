Обратная связь Вторник, 27 января, 13:43
В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.

Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.

Оперативная обстановка.

Афиша с 26 января по 1 февраля 2026 года.

Аномальные морозы сменятся теплом до −2 в конце января в Челябинской области.

Аномальные морозы сменятся теплом до −2 в конце января в Челябинской области.

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

Оперативная обстановка.

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Афиша с 26 января по 1 февраля 2026 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на наступившей неделе, мы рассказываем в нашей афише.

